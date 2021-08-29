Заяву вже оприлюднили на сайті Держдепу США. У документі мовиться, що усі ці країни прагнуть забезпечити своїм громадянам та резидентам можливість вільно виїжджати з Афганістану.
Зауважте Глава "Талібану" прибув до Афганістану на переговори
Окрім того, це стосуватиметься громадян Афганістану, які співпрацювали з країнами-підписантами, а також людей з групи ризику.
Ми отримали запевнення від талібів, що всі іноземні громадяни та будь-які громадяни Афганістану, які мають дозвіл на поїздки з наших країн, матимуть змогу безпечно та впорядковано їхати за межі країни,
– мовиться у заяві.
Також ці країни обіцяють, що продовжать видавати проїзні документи афганцям.
Україна – серед лідерів в евакуації
- Відколи "Талібан" захопив Афганістан, Україна розпочала активну евакуацію своїх громадян, а також іноземців, які потребують підтримки.
- За кількістю евакуйованих людей Україна посіла 8 місце.
- Станом на 29 серпня з Кабула до Києва евакуювали 650 громадян України та іноземців.
- Серед громадян інших країн, які прибули в Україну, – журналісти світових ЗМІ та представники ООН.
- За словами глави Офісу Президента Андрія Єрмака українська сторона евакуювала з Кабула журналістів Globe and Mail, WSJ, USA Today та Stars and Stripes.