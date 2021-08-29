Заявление уже обнародовали на сайте Госдепа США. В документе говорится, что все эти страны стремятся обеспечить своим гражданам и резидентам возможность свободно выезжать из Афганистана.

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Кроме того, это будет касаться граждан Афганистана, которые сотрудничали со странами-подписантами, а также людей из группы риска.

Мы получили заверения от талибов, что все иностранные граждане и любые граждане Афганистана, которые имеют разрешение на поездки из наших стран, смогут безопасно и упорядоченно ехать за пределы страны,

– говорится в заявлении.

Также эти страны обещают, что продолжат выдавать проездные документы афганцам.

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