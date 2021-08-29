Заявление уже обнародовали на сайте Госдепа США. В документе говорится, что все эти страны стремятся обеспечить своим гражданам и резидентам возможность свободно выезжать из Афганистана.

Заметьте Глава "Талибана" прибыл в Афганистан на переговоры

Кроме того, это будет касаться граждан Афганистана, которые сотрудничали со странами-подписантами, а также людей из группы риска.

Мы получили заверения от талибов, что все иностранные граждане и любые граждане Афганистана, которые имеют разрешение на поездки из наших стран, смогут безопасно и упорядоченно ехать за пределы страны,
– говорится в заявлении.

Также эти страны обещают, что продолжат выдавать проездные документы афганцам.

Украина – среди лидеров в эвакуации

  • С тех пор как "Талибан" захватил Афганистан, Украина начала активную эвакуацию своих граждан, а также иностранцев, нуждающихся в поддержке.
  • По количеству эвакуированных людей Украина заняла 8 место.
  • По состоянию на 29 августа из Кабула в Киев эвакуировали 650 граждан Украины и иностранцев.
  • Среди граждан других стран, прибывших в Украину, – журналисты мировых СМИ и представители ООН.
  • По словам главы Офиса Президента Андрея Ермака украинская сторона эвакуировала из Кабула журналистов Globe and Mail, WSJ, USA Today и Stars and Stripes.