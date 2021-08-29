По данным СМИ, Ахундзада в течение нескольких дней находился в районе Кандагара. Сейчас главарь террористов проводит переговоры с другими руководителями "Талибана".

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Темой переговоров является ситуация в Афганистане и формирование будущей политической системы.

Шер Мохаммад Аббас Станикзай – один из участников переговоров – заявил, что террористы якобы планируют сформировать систему, в которой представят все этнические группы Афганистана.

Все люди будут включены в новую систему. По этому поводу ведутся переговоры со всеми политиками,

– подчеркнул Станикзай.

Обратите внимание! Хайбатулла Ахундзада возглавил "Талибан" в 2016 году. Он сменил на посту муллу Ахтара Мансура, которого убили.

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