За даними ЗМІ, Ахундзада упродовж декількох днів перебував у районі Кандагару. Наразі ватажок терористів проводить переговори з іншими керівниками "Талібану".

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Темою переговорів є ситуація в Афганістані та формування майбутньої політичної системи.

Шер Мохаммад Аббас Станікзай – один з учасників переговорів – заявив, що терористи начебто планують сформувати систему, в якій представлять усі етнічні групи Афганістану.

Усі люди будуть включені до нової системи. З цього приводу ведуться перемовини з усіма політиками,

– наголосив Станікзай.

Зауважте! Хайбатулла Ахундзада очолив "Талібан" у 2016 році. Він змінив на посту муллу Ахтара Мансура, якого вбили.

В України не може бути жодних відносин з "Талібаном"