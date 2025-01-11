Германия сформирует дивизию теробороны для защиты важной инфраструктуры, – СМИ

В Германии планируют создать еще 6 полков территориальной обороны. Ее задачей будет защита критической инфраструктуры страны.

Сейчас немецкая тероборона состоит из 4 полков, где службу несут только резервисты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.

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Что известно о создании немецкой теробороны

В апреле 2024 года министр обороны Германии Борис Писториус представил новую структуру Бундесвера и заявил, что она способна усилить обороноспособность страны.

По данным СМИ, в стране сформируют еще шесть полков теробороны количеством 6 тысяч человек. Их объединят в новую отдельную дивизию, где будут служить не только резервисты, но и военные.

Ее главной целью будет защита критических объектов внутри Германии. В частности, речь идет о портах, железной дороге, логистических хабах, трубопроводах, дорогах, мостах, транспортных развязках и цифровой инфраструктуре. В мирное время дивизия также может быть привлечена для помощи в случае аварий, терактов или пандемии.

Отметим, что имеющиеся полки теробороны подчиняются командованию в конкретном регионе Германии. Однако новую дивизию сил территориальной обороны подчинят непосредственно Сухопутным войскам. Сейчас в их составе всего три дивизии: две танковые (1-я и 10-я) и дивизия сил быстрого реагирования.

Напомним, что ранее Писториус предположил, что Россия может напасть на страны НАТО уже через несколько лет. Он также считает, что Путин хорошо знает слабые места Германии и для страны существует гибридная угроза со стороны Кремля.