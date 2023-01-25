Запад может проводить скрытые переговоры с Россией: политический эксперт назвал главный признак

Германия наконец-то согласилась предоставить Украине танки Leopard. Долгое время нерешительности Берлина может быть связано с угрозами ядерной войны от России и тайными переговорами Запада с Россией.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вэжа" Валерий Клочок. По его словам, Россия конкретно начала угрожать Берлину еще осенью 2022 года.

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О чем хотят договориться с Россией

Валерий Клочок рассказал, что после обнародования новостей о том, что Германия готова отправить танки Leopard в Украину, российские пропагандисты снова стали угрожать Германии, заявив, что она стала стороной конфликта и зоной поражения для России.

Мнение Германии было не случайной. Они давно размышляют о том, что первый удар, который может нанести Россия, будет именно по Берлину,

– сказал Клочок.

Аналитик рассказал, почему так затягивается график поставок военной помощи. По его мнению, западные партнеры Украины держат дипломатическую связь со страной-террористкой и ставят условия для дальнейших шагов в войне.

Валерий Клочок считает, что России ставят условия, при которых она должна вывести свои войска из Украины. Если она откажется, то Украине будут снабжать все необходимое оружие, чтобы их уничтожить.

Можно с большой долей вероятности говорить, что Владимир Путин и его окружение пока не идут на такие условия Запада – прекратить военную агрессию. Эти вещи не публикуются для широкой публики,

– сказал аналитик.

Клочок отметил, что ему досадно, что именно таким образом складывается ситуация и графики поставки слишком затягиваются, но решение о передаче вооружения принимает не Украина, а другие страны, хотя и наш дипломатический корпус к этому тоже причастен.

Аналитик не исключает, что благодаря поставке тяжелого вооружения у России состоятся новые "жесты доброй воли", как это было ранее после мощных ракетных атак Украины и подготовки контрнаступления.

Валерий Клочок рассказывает о тайных переговорах Запада с Россией: смотрите видео

Боится ли Берлин российских угроз

Как отметил Валерий Клочок, Германия ранее публично признавала, что якобы боится ядерной эскалации и именно так аргументировала свой отказ помогать Украине. В то же время, как считает Клочок, реальной ядерной угрозы сейчас нет, потому что советник бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон ранее заявлял, что если Путин применит ядерное оружие, то он будет физически уничтожен.

По мнению аналитика, "красные линии", о которых постоянно говорили в России, уже давно стерты, а война идет по определенному графику.

Как доказательство, Валерий Клочок приводит пример главы ГУР МО Кирилла Буданова, заявления которого во временных промежутках совпадают с реальным положением дел.

"На данном этапе у нас будет активное развитие событий. Будет авиация западных образцов, советских, которые давно готовы даже в той же Польше для передачи в Украину. Просто-напросто Путину сейчас еще раз говорят и намекают: "Или все то, что ты сейчас собрал будет уничтожено, или ты уберешься", – сказал Клочок.

Как угрожает Россия из-за военной помощи Украине