Сокращение, вероятно, составит 20 миллиардов евро. До этого только Венгрия выступала против финансирования вооружения для Украины через фонд.

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Позиция Германии

Журналисты получили доступ к неофициальному документу, в котором утверждается, что канцлер Олаф Шольц может сорвать предстоящие попытки ЕС поддержать борьбу Украины против российского вторжения.

Германия предлагает сократить сумму, выделяемую для Украины в фонд Европейского Союза на 20 миллиардов евро. Шольц отмечал, что полностью преданный финансированию Украины, однако решение Конституционного суда Германии усложнило передачу помощи.

Военная поддержка Украины может быть предоставлена либо через финансовые взносы в украинский пакет в Европейский фонд мира, либо в виде прямых поставок военного оборудования в Украину,

– говорится в документе.

В Берлине отметили, что прямые поставки оружия Украине должны засчитываться как взносы в фонд.

Также в документе сообщается, что Франция стремится прекратить поставки оружия через Европейский фонд мира из запасов государств. Страна хочет проводить "общие закупки" у европейских производителей оружия.

Военная помощь Германии