Германия сократила импорт российского угля вдвое за последние недели, – глава МИД

Германия намерена полностью отказаться от российского ископаемого топлива. Берлин уже вдвое сократил импорт угля за последние несколько недель.

Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она заверила, что Берлин хочет приостановить весь импорт угля из России.

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Германия вдвое сократила импорт за последние недели

Германия уже вдвое сократила свой импорт за последние несколько недель, особенно каменного угля, и мы не только вдвое сократим его во всех других областях, мы также полностью откажемся от ископаемого топлива, которое поступает из России,

– заверила Бербок.

Ранее немецкие политические лидеры и члены Бундестага призвали правительство Германии полностью отказаться от российских энергоресурсов. Больше сотни подписантов просили принять такие меры, пока Россия не вывела свои войска из Украины. Ранее сообщалось, что с начала полномасштабной войны страны ЕС купили у России нефти, газа и угля почти на 20 миллиардов евро.

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