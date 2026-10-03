Министр обороны Борис Писториус во время посещения полигона Берген в Нижней Саксонии отметил, что Германия учитывает опыт Украины в применении беспилотных технологий.

Что известно об этом уникальном полку?

Сухопутные войска Германии в 2027 году создадут первый отдельный полк беспилотных систем.

В состав нового подразделения войдут беспилотные системы различного назначения и дальности. Речь идет о малых разведывательных и ударных дронах ближнего действия, а также о системах средней и большой дальности.

Кроме того, полк будет обладать способностями для борьбы с вражескими беспилотниками. В его состав также войдет рота радиоэлектронной борьбы.

Помимо воздушных беспилотников, в подразделении будут использовать и наземные роботизированные системы. Новый полк станет частью 10-й танковой дивизии, при этом беспилотные технологии продолжат интегрировать и в другие подразделения Сухопутных войск.

Писториус подчеркнул, что Бундесвер в ходе развития новых военных возможностей внимательно следит за опытом российско-украинской войны.

При закупках мы делаем ставку на высокие технологии. При этом мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит на поле боя в Украине: контроль над данными, сетевое объединение и инновационные циклы определяют успех или неудачу. Беспилотные системы также играют все более важную роль,

– заявил министр.

По его словам, Германия также использует возможности стратегического партнерства с Украиной в сфере военных инноваций. Сотрудничество с ВСУ позволяет немецкой стороне изучать боевое применение новых технологий, испытывать их и внедрять в Бундесвере.

Напомним, Латвия завершает создание " автоматизированной системы противодействия дронам " вдоль восточной границы с Россией. Она должна стать первой линией обороны, тогда как истребители НАТО будут использоваться в качестве резервного средства для перехвата целей, прошедших автоматизированную защиту.

Система должна автоматически обнаруживать и сопровождать беспилотники, а также готовить их к нейтрализации, тогда как окончательное решение будут принимать военные. Ее разрабатывали с учетом украинского опыта борьбы с российскими БПЛА, в частности использования более дешевых дронов-перехватчиков.