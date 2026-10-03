Міністр оборони Борис Пісторіус під час відвідання полігону Берген у Нижній Саксонії зазначив, що Німеччина враховує досвід України у застосуванні безпілотних технологій.

Що відомо про унікальний полк?

Сухопутні війська Німеччини у 2027 році створять перший окремий полк безпілотних систем.

До нового підрозділу увійдуть безпілотні системи різного призначення та дальності. Йдеться про малі розвідувальні й ударні дрони ближньої дії, а також системи середньої та великої дальності.

Окремо полк матиме спроможності для боротьби з ворожими безпілотниками. До його складу також увійде рота радіоелектронної боротьби.

Крім повітряних безпілотників, у підрозділі використовуватимуть і наземні роботизовані системи. Новий полк стане частиною 10-ї танкової дивізії, водночас безпілотні технології продовжать інтегрувати й в інші підрозділи Сухопутних військ.

Пісторіус наголосив, що Бундесвер під час розвитку нових військових спроможностей уважно стежить за досвідом російсько-української війни.

Під час закупівель ми робимо ставку на високі технології. При цьому ми дуже уважно спостерігаємо за тим, що відбувається на полі бою в Україні: контроль над даними, мережеве об’єднання та інноваційні цикли визначають успіх чи невдачу. Безпілотні системи також відіграють дедалі важливішу роль,

– заявив міністр.

За його словами, Німеччина також використовує можливості стратегічного партнерства з Україною у сфері військових інновацій. Співпраця із ЗСУ дає змогу німецькій стороні вивчати бойове застосування нових технологій, випробовувати їх та впроваджувати у Бундесвері.

Нагадаємо, Латвія завершує створення автоматизованої системи протидії дронам уздовж східного кордону з Росією. Вона має стати першою лінією оборони, тоді як винищувачі НАТО використовуватимуться як резервний засіб для перехоплення цілей, які пройшли автоматизований захист.

Система повинна автоматично виявляти та супроводжувати безпілотники, а також готувати їх до нейтралізації, тоді як остаточне рішення ухвалюватимуть військові. Її розробляли з урахуванням українського досвіду боротьби з російськими БпЛА, зокрема використання дешевших дронів-перехоплювачів.