Германия в условиях санкций поставляет России товары двойного назначения, – СМИ

Немецкие журналисты опубликовали расследование, в котором говорится, что Германия фактически игнорировала и продолжает игнорировать санкции, которые ЕС ввел против России. Компании из Германии поставляли Москве товары, которые можно использовать в военной сфере.

Германия снабжала России товары двойного назначения. То есть такие, которые можно использовать в военной сфере. Как отмечают эксперты, это нарушение санкций, которые ЕС ввел против Кремля после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе.

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Что Германия поставляла Кремлю

Журналисты опубликовали данные Федерального министерства экономики, согласно которым Россия получила большое количество товаров двойного назначения, особенно в 2020 и 2021 годах.

В частности, в 2020 году немецкое правительство выдало лицензии на такие товары стоимостью более 366 миллионов евро. Весь этот товар поехал в Россию.

В том же 2020 году Россия была четвертой в списке стран, получающих товары двойного назначения из Германии. Лидерами были Китай, США и Бразилия.

Товарами двойного назначения называют машины, которые можно использовать в производстве оружия, технологии строительства самолетов или определенные химические вещества. Однако журналисты не уточнили, что из этого списка точно поставляет Берлин Москве. В то же время в издании отметили, что в Германии есть дискуссии о поставках обедненного урана России. Однако его Кремль может использовать для создания оружия.

В марте 2021 года немецкое правительство, которое тогда возглавляла Ангела Меркель, поддерживало инициативу экспорта обедненного урана. Там считали, что для того чтобы запретить эту инициативу, "нужны доказательства того, что Россия использует уран в военных целях".

В посольстве Украины в Берлине отреагировали на расследование

Супруга посла Украины в Германии Светлана Мельник отреагировала на расследование немецкого издания. Она назвала действия Берлина лицемерными, поскольку в то время, когда Россия получает товары двойного назначения на 366 миллионов гривен, да еще находясь под санкциями, то Украина – всего на 17 миллионов.

Как вы думаете: сколько разрешений на товары двойного назначения Германия предоставила Украине? На 17 миллионов евро – это в 21 раз меньше чем для Москвы,

– подчеркнула Мельник.

В то же время, как отметила Светлана Мельник, правительство Германии игнорирует просьбы украинских компаний относительно поставок продукции, которую Берлин экспортирует в подсанкционную Россию.

Германия отказывается поставлять оружие Украине

После начала роста напряжения между Украиной и Россией ряд международных партнеров начал поставлять Украине вооружение для того, чтобы наша страна усилила свою обороноспособность. Однако Германия против этого и запрещает другим странам передавать нам оружие немецкого производства. Позицию объясняют тем, что Берлин надеется на дипломатическое урегулирование.

Ряд СМИ и политиков призвал правительство Германии пересмотреть свое решение и предоставить Украине оружие. Там пока предлагают предоставить нам шлемы, но и это решение еще не одобрили.

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