Об этом заявил федеральный министр обороны Германии Борис Писториус в ходе онлайн-заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

Что сказал Писториус?

По словам главы оборонного ведомства, передача вооружения из арсеналов Бундесвера состоится в рамках договоренностей саммита НАТО.

Подготовка Украины к зиме является высшим приоритетом и требует от нас решительных и немедленных действий. Вместе мы должны принять необходимые меры для повышения устойчивости Украины. Поэтому я решил в рамках саммита НАТО предоставить Украине срочно необходимые ракеты-перехватчики ПАС-2 из запасов Бундесвера,

– заявил Писториус.

Кроме того, немецкий чиновник обратился ко всем странам-участницам Контактной группы с просьбой провести ревизию собственных складов и присоединиться к поддержке украинского воздушного щита.

Я осознаю, что нелегко найти баланс между собственными потребностями в сфере безопасности и срочно необходимой поддержкой Украины. Но, пожалуйста, если вы колеблетесь, принимайте решение в пользу Украины,

– подчеркнул министр.

Он отметил, что Украина также планирует заказать еще несколько тысяч дополнительных управляемых ракет IRIS-T. Политик уточнил, что это оружие будет профинансировано за счет украинского оборонного кредита ЕС.