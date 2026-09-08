Про це оголосив федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час онлайн-засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

Що сказав Пісторіус?

За словами очільника оборонного відомства, передача озброєння з арсеналів Бундесверу відбудеться в межах домовленостей саміту НАТО.

Підготовка України до зими є найвищим пріоритетом і вимагає від нас рішучих та негайних дій. Разом ми маємо вжити необхідних заходів для підвищення стійкості України. Тому я вирішив у рамках саміту НАТО надати Україні терміново необхідні ракети-перехоплювачі PAС-2 із запасів Бундесверу,

– заявив Пісторіус.

Окрім цього, німецький посадовець звернувся до всіх країн-учасниць Контактної групи з проханням провести ревізію власних складів та долучитися до підтримки українського повітряного щита.

Я усвідомлюю, що нелегко знайти баланс між власними потребами у сфері безпеки та терміново необхідною підтримкою України. Але, будь ласка, якщо ви вагаєтеся, приймайте рішення на користь України,

– наголосив міністр.

Він зазначив, що Україна також планує замовити ще кілька тисяч додаткових керованих ракет IRIS-T. Політик уточнив, що ця зброя буде буде профінансована за рахунок українського оборонного кредиту ЄС.