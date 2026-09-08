Германия в срочном порядке предоставит Украине ракеты PAC-2 для систем Patriot

Германия объявила о срочной передаче Украине ракет-перехватчиков PAC-2 для систем противовоздушной обороны Patriot из собственных военных запасов. Это решение призвано усилить защиту гражданской и энергетической инфраструктуры в преддверии зимы.

Об этом заявил федеральный министр обороны Германии Борис Писториус в ходе онлайн-встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Что сказал Писториус?

Во вторник, 8 сентября, в 16:00 началось заседание в формате "Рамштайн". По словам главы оборонного ведомства, передача вооружения из арсеналов Бундесвера состоится в рамках договоренностей саммита НАТО.

Подготовка Украины к зиме является высшим приоритетом и требует от нас решительных и немедленных действий. Вместе мы должны принять необходимые меры для повышения устойчивости Украины. Поэтому я решил в рамках саммита НАТО предоставить Украине срочно необходимые ракеты-перехватчики ПАС-2 из запасов Бундесвера,

– заявил Писториус.

Он сообщил, что Берлин усилит постоянные поставки ракет класса «воздух-воздух» AIM-9 из своих запасов в Киев. Министр отметил, что эти ракеты будут поставляться незамедлительно, чтобы укрепить украинскую ПВО до наступления зимы

Кроме того, немецкий чиновник обратился ко всем странам-участницам Контактной группы с просьбой провести ревизию собственных складов и присоединиться к поддержке украинского воздушного щита.

Я осознаю, что нелегко найти баланс между собственными потребностями в сфере безопасности и срочно необходимой поддержкой Украины. Но, пожалуйста, если вы колеблетесь, принимайте решение в пользу Украины,

– подчеркнул министр.

Он отметил, что Украина также планирует заказать еще несколько тысяч дополнительных управляемых ракет IRIS-T. Политик уточнил, что это оружие будет профинансировано за счет украинского оборонного кредита ЕС.

Что известно о решениях партнеров?

Накануне заседания СМИ сообщали, что Франция и Италия продолжают подготовку к передаче Украине системы ПВО SAMP/T и ракет Aster. В то же время страны, располагающие комплексами Patriot, рассматривают несколько вариантов их скорейшей поставки в преддверии зимы.

Также Великобритания выделит 100 миллионов фунтов стерлингов на закупку средств ПВО для Украины. Кроме того, Европейская комиссия дала зеленый свет на закупку ракет для Patriot за счет средств кредита, а Испания подтвердила расширение поставок боеприпасов для этих комплексов.