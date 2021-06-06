Как во времена Холодной войны: Германия обвинила Россию в повышении активности разведки

6 июня 2021 , 18:21
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Источник:

Welt am Sonntag

В немецкой службе контрразведки заявили, что в стране ощутимо повысилась активность российской разведки. В Берлине сравнили текущий уровень с тем, что было во времена Холодной войны.

Об активности разведки России рассказал глава Федерального ведомства по защите Конституции Германии (служба контрразведки) Томас Хальденванг.

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Германия заявила об активизации российской разведки

Достигнутый за это время уровень (активности разведки России – 24 канал) был знаком нам только со времен Холодной войны,
отметил Хальденванг.

Глава службы немецкой контрразведки подчеркнул, что российские агенты пытаются "установить контакт в среде людей, принимающих политические решения" в Германии.

Предыдущий инцидент с российской разведкой

  • Вблизи важного американского ракетного полигона возле побережья Гавайев недавно заметили российский разведывательный корабль.
  • За ним следил Тихоокеанский флот Соединенных Штатов.
  • Выявление судна привело к тому, что отложили запланированные испытания на ракетном полигоне.
Автор: Наталія Пристанська