Германия запретила поставки оборонительного оружия Казахстану, – СМИ

На фоне масштабных протестов, которые продолжаются в Казахстане шестой день, Германия запретила экспорт вооружений в страну Центральной Азии.

Соответствующее решение правительство немецкого государства одобрило во время заседания, которое прошло в субботу, 8 января.

Читайте также Под выстрелы и взрывы гранат: сеть поразило видео, как дети в Алматы катаются на качелях

СМИ сообщают, что поставки оборонительного вооружения в Казахстан занимают малую часть в экспорте Германии. В 2021 году было выдано 25 разрешений на сумму около 2,2 миллиона евро.

Запрет был введен также с учетом приказа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева открывать огонь на поражение по участникам беспорядков,

– добавили журналисты.

Протесты в Казахстане: коротко

Еще 3 января на улицы нескольких городов в Казахстане вышли люди. Тогда они требовали снижения стоимости газа. Власти требования выполнили, однако митингующие решили не расходиться.

Они заявили, что это было лишь 1 из требований, а 5 января ситуация обострилась. Протесты охватили 15 городов страны. Из-за этого на всей территории Казахстана ввели чрезвычайное положение.

Президент Касым-Жомарт Токаев призвал ОДКБ ввести войска. Спустя несколько часов премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что организация поддержала эту просьбу.

Первой свой контингент ввела Россия. Самолетами в Казахстан перевезли военных и спецтехнику. Однако ввод войск в Кремле подтвердили лишь вечером 6 января.

В Организации договора о коллективной безопасности говорят, что в Казахстане – 2 500 "миротворцев".

К теме – Протесты в Казахстане: смотрите видео