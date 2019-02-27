Германия охотится за российскими деньгами: первые 50 миллионов евро уже нашли

Немецкие следователи нанесли едва ли не первый в Европе серьезный удар по нелегальным схемам "отмывания" российских денег. По делу, которое пресса в ФРГ уже назвала "делом о русской "прачечной", было конфисковано имущества на 50 миллионов евро.

На самом деле, сумма, по сравнению с теми российскими деньгами, которые нелегально "крутятся" еще в немецких банках и компаниях, небольшая, но это – лишь "первая ласточка".

Мюнхенские прокуроры, ведущие это дело, считают, что достигли пусть небольшого, но решающего успеха – перекрыли кран кремлевским "черным инвесторам". Именно с подачи прокуратуры Мюнхена Федеральное ведомство по уголовным делам Германии (Bundeskriminalamt или, сокращенно – BKA) провело крупный рейд, который длился целых три дня: были обысканы четыре здания в Нюрнберге, Регенсбурге, Мюльдорфе-на-Инне и еще и в гессенском Швальбаху-на-Таунуси, были арестованы несколько банковских счетов, на которых лежало всего около 8 миллионов евро. Всего же, как уже отмечалось, было конфисковано денег и имущества на 50 миллионов евро.

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Весь этот "конфискат" имеет прямую связь с системой отмыва денег, которую выстроили кремлевские олигархи в Европе. Европейцы называют ее разными именами: "Молдавская схема", "Русский ресторан" и тому подобное. Но, как ее ни назови – а она работает потрясающе эффективно: за три года, с 2011 до 2014-го из России было при ее помощи украдено не менее, чем 22 миллиарда евро. О последующих годах прокуроры вообще еще молчат – эти объемы не высчитаны еще даже теоретически.

Работала эта схема до сих пор из-за двух россиян и одного "русского немца" с немецким гражданством, жителя Мюнхена. Раскрыли ее, на самом деле, не немецкие правоохранители, а журналисты из Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). Именно их отчет, опубликованный в 2014 году, дал толчок для следователей.

Правда, мюнхенские прокуроры утверждают, что начали следствие еще за год до этой публикации. Но факт заключается в том, что именно, начиная с 2014 года, они энергично взялись за дело – то ли были вынуждены шевелиться, потому что общественный интерес к этому следствию оказался очень большим, а то получили от журналистов данные, которые позволили заработать интенсивнее.

В общем, схема вывода денег оказалась достаточно простой: мошенники получали фиктивные решения молдавского суда (поэтому она и называется "молдавской") о взыскании с несуществующих, подставных российских компаний долга на миллионы евро. Деньги у этих компаний всегда водились (хотя самих компаний и не существовало в природе) и они послушно перекидывали штрафы фирмам-кредиторам, которые обычно были зарегистрированы в Великобритании – тогдашнем раю для российских олигархов, или, на крайний случай – в оффшорных странах.

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Еще более "молдавской" эту схему делает тот факт, что большая доля денег перебрасывалась через молдавский "Молдинконбанк". Еще часть попадала в латвийский Trasta Komercbanka, откуда разошлась по Европе – в частности, в солидные и мощные немецкие Deutsche Bank (этот банк, напомним, известен "отмыванием" российских кредитов Дональду Трампу) и Commerzbank. Собственно, "чистыми" они становились именно, попав в европейские банки...

Сейчас уже двое из участников этой схемы получили наказание – это совладелец "Молдіндконбанку" Вячеслав Платон, а также россиянин Александр Григорьев. Правда, если Платона приговорен в Молдавии к долгосрочному заключению, то Григорьеву это вряд ли "светит": он находится в России, а российские следственные органы с 2014 года сотрудничать с европейскими коллегами не желают.

Что это за миллиарды и кто стоит за схемой?

До сих пор немецкие следователи об этом рассказывают совсем немного. Журналистам известно лишь, что одними из крупнейших "клиентов" этой "российской прачечной" стали россияне Алексей Крапивин и Валерий Маркелов – это, если кто не знает, совладельцы такого себе российского холдинга "Группа компаний 1520", который является крупнейшим подрядчиком Российской железной дороги. Кроме того, называются имена нескольких чиновников из двух российских оборонных компаний концерна "Ростех".

Следует отметить, что Германия в этой схеме играла не очень большую роль. В деле "засветились" лишь два банка (пусть и самые большие) из 732-х. В общем же, российские деньги "расползлись" по 96 странам мира. Немецкие следователи конфисковали 50 миллионов, а подозревают, что всего в Германию было переброшено около 100 миллионов. Правда, следствие подозревает, что большая часть денег могла быть потрачена на закупку "санкционных" промышленных товаров и вернулась, таким образом, в Россию в виде нелегальных поставок.

Что ж, вероятно, можно похвалить немецких следователей. Эффективность их работы, конечно – вещь сомнительная: 50 миллионов за пять лет работы, но очень важным является сам факт успешного удара по русским нелегальным деньгам. Это – первый случай в Европе, и он, вероятно, станет прецедентным.

К сожалению, от этого пострадали не только российские воры, а и журналисты, которые обнародовали доклад: несколько из них были репрессированы в Молдове и вынуждены сменить страну проживания. Впрочем, одно можно сказать точно: российским нелегальным деньгам и российским вороватым олигархам становится в Европе все тревожнее жить и действовать. И это в любом случае хорошо.

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