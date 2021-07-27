В Германию на лечение отправили раненых украинских воинов: фото
Источник:Посольство Германии в Киеве
Немецкий самолет 27 июля приземлился в аэропорту "Борисполь". Он эвакуирует раненых военнослужащих. Они будут лечиться в госпиталях Бундесвера.
Накануне подготовили так называемую Strategic Airmedical Evacuation. Офицеры медслужбы изучали анализы в военном клиническом госпитале и общались с пациентами.
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Военных должны эвакуировать
Сейчас должны эвакуировать 15 военнослужащих, страдающих от травм в результате огнестрельных ранений и взрывов во время боевых действий.
Проект длится 6 лет
Всего за последние 6 лет в Германию эвакуировали 136 пациентов. Проект начали в 2014 году, когда эвакуировали раненых протестующих Євромайдана.
Однако сейчас в Германии больше не занимаются неотложными случаями. Помогают лишь в лечении длительных травм.
Украинские медики тоже помогают в больницах Бундесвера
К слову, в рамках учебной помощи украинские медицинские работники также регулярно принимают участие в специальной врачебной подготовке и повышении квалификации в госпиталях Бундесвера.
Заметим, Бундесвер – это вооруженные силы Германии.
Эвакуация украинских военных / Фото посольства Германии в Киеве: