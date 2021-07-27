Напередодні підготували так звану Strategic Airmedical Evacuation. Офіцери медслужби вивчали аналізи у військовому клінічному госпіталі та спілкувалися з пацієнтами.

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Яких військових мають евакуювати

Наразі мають евакуювати 15 військовослужбовців, які страждають від травм внаслідок вогнепальних поранень і вибухів під час бойових дій.

Проєкт триває 6 років

Загалом за останні 6 років до Німеччини евакуювали 136 пацієнтів. Проєкт розпочали в 2014 році, коли евакуювали поранених протестувальників Євромайдану.

Проте наразі у Німеччині більше не займаються невідкладними випадками. Допомагають лише у лікуванні тривалих травм.

Українські медики теж допомагають у лікарнях Бундесверу

До слова, у рамках навчальної допомоги українські медичні працівники також регулярно беруть участь у спеціальній лікарській підготовці та підвищенні кваліфікації в госпіталях Бундесверу.

Зауважимо, Бундесвер – це збройні сили Німеччини.

Евакуація українських військових / Фото посольства Німеччини у Києві: