Герои из Бахмута и Соледара: Украина вернула из российского плена 130 человек

Украина 7 марта вернула домой 130 человек. Среди них – защитники "Азовстали", Бахмута и Соледара. У большинства героев тяжелые ранения.

Андрей Ермак рассказал, что 7 марта состоялся очередной обмен пленными. Украине удалось вернуть домой 130 человек: 126 защитников и 4 защитницы.

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Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ГССТ. Среди них – 87 защитников Мариуполя, 71 из которых – из "Азовстали",

– заявил глава Офиса Президента.

Кроме того, Украина вернула воинов, которых россияне взяли в плен в районе Соледара и Бахмута. В общей сложности говорится о 35 людях с Донецкого направления.

Ермак сообщил, что большинство людей, которых Украина вернула сегодня, имеют тяжелые ранения.



Украина вернула домой героев / Фото из телеграмм-канала Андрея Ермака

Дмитрий Лубинец – уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека – заявил, что самому молодому освобожденному еще не исполнился 21 год. Самому старшему герою скоро исполнится 64 года.

Лубинец подчеркнул, что все герои получат медицинскую помощь, смогут восстановить банковские карты и документы.



Наши – дома / Фото Координационного штаба по обращению с военнопленными

Украина возвращает домой героев

Предыдущий масштабный обмен пленными состоялся 16 февраля. Тогда Украина вернула из российского плена 100 героев. Детали рассказали в ГУР МО.

"Чтобы вернуть наших ребят, по запросу той стороны и по собственному согласию был передан один коллаборант, так называемый священнослужитель Московского патриархата", – говорилось в сообщении.

Во время обмена 16 февраля вернуть удалось Ивана Самойдюка – первого заместителя мэра Энергодара. Мужчина отказался сотрудничать с российскими захватчиками. Самойдюк был похищен на блокпоста возле Благовещенки. В неволе он пробыл 333 дня.

Дарья Заровна – советница по вопросам коммуникаций Руководителя Офиса Президента Украины – подчеркнула, что это был сложный обмен. Она добавила, что "каждый из них таков, но этот был особенно напряженным".