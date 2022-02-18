Герои не умирают: кровавая хронология расстрела Небесной Сотни 18 – 20 февраля

18 – 20 февраля 2014 года – одни из самых черных дней современной истории Украины. Это дни, после которых изменилось все: Революция, Украина, мы сами. В эти 3 дня на центральных улицах Киева были убиты лучшие из украинцев, которых впоследствии назвали Небесной Сотней.

К 18 февраля на Майдане уже были первые павшие герои Небесной Сотни. Они погибли в противостояниях на Грушевского или же были похищены и замучены силовиками. Впрочем, масштабы убийств, которые происходили 18 – 20 февраля, полностью перевернули сознание украинцев. За эти три дня в сердце столицы погибли более 70 человек, еще почти 2 десятка умерли в больницах от полученных травм через некоторое время. В последующие несколько дней в Украине произошла смена власти, Янукович и его сообщники бежали из страны, а Россия начала наступление на украинский Крым.

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Хроника событий 18 февраля

В 8:30 активисты и члены Самообороны Майдана начали мирное шествие по Институтской к зданию парламента. Под его стенами они собирались требовать принятия акта о возвращении к Конституции 2004 года и ограничения полномочий президента. Впрочем, путь протестующим перекрыли колонны силовиков.



Тем временем под Верховной Радой проходил провластный митинг.



по Институтской к зданию парламента. Под его стенами они собирались требовать принятия акта о возвращении к Конституции 2004 года и ограничения полномочий президента. Впрочем, путь протестующим перекрыли колонны силовиков. Тем временем под Верховной Радой проходил провластный митинг. Около полудня между участниками наступления и правоохранителями начались столкновения, к которым спецназовцы активно привлекали титушек.





Силовики применяли свето-шумовые гранаты. К ним, как потом удалось установить, прикрепляли металлические детали для увеличения повреждений. Спецназовцы также использовали против активистов газ, травматическое и стрелковое оружие.



Противостояние на Институтской и боковых от нее улицах / Фото "Майдан 18 – 20 февраля. Как все было" в фейсбуке

Эпицентром противостояния между "беркутовцами" и активистами стали Мариинский парк и Крепостной переулок. Столичная власть около 16:00 остановила метро, чтобы обездвижить столицу и не допустить стягивания других активистов в центр Киева.



Под натиском вооруженных силовиков люди начали отступать.



Под натиском вооруженных силовиков люди начали отступать. На баррикаде на улице Институтской напротив верхнего выхода из станции метро "Крещатик" образовалась давка. Силовики без разбора били людей резиновыми дубинками. Так, во второй половине дня на этой баррикаде обнаружили тело 61-летней Антонины Дворянец . По словам очевидцев, женщина бросилась защищать активистов от избиения. В это время ее дубинкой сильно ударил спецназовец милиции, вероятно из подразделения донецкого "Беркута".



Примерно в то же время вблизи нашли тело 73-летнего Якова Зайко , активиста и экс-народного депутата Украины. Он умер от инфаркта, убегая от "беркутовцев".





. По словам очевидцев, женщина бросилась защищать активистов от избиения. В это время ее дубинкой сильно ударил спецназовец милиции, вероятно из подразделения донецкого "Беркута". Примерно в то же время вблизи , активиста и экс-народного депутата Украины. Он умер от инфаркта, убегая от "беркутовцев". Впоследствии силовики окружили, а затем и захватили Украинский дом на Европейской площади и атаковали митингующих возле Октябрьского дворца. В то же время протестующие вновь полностью захватили здание КГГА.



Возле баррикад на Институтской находят жертв / Фото Мирослава Ганущака

Вечером 18 февраля милиция объявила о начале "зачистки" Майдана и призвала женщин и детей покинуть площадь. Ближе к 20 часам начался штурм. Сотрудники МВД использовали бронетранспортеры и наступали с двух сторон: от Европейской площади и Октябрьского дворца. Протестующие пытались сдерживать атаки.



Около 20 часов стало известно о смерти молодого студента Александра Плеханова . Он ушел из дома в 15:00, а в последний раз звонил родным около 18 часов. Был активным участником Евромайдана. Погиб, получив пулевое ранение на Институтской, умер в больнице. По словам медиков, спасти его было невозможно. Ровно через день после гибели Александр Плеханов должен был получить диплом бакалавра.





молодого студента . Он ушел из дома в 15:00, а в последний раз звонил родным около 18 часов. Был активным участником Евромайдана. Погиб, получив пулевое ранение на Институтской, умер в больнице. По словам медиков, спасти его было невозможно. Ровно через день после гибели Александр Плеханов должен был получить диплом бакалавра. Всего 18 февраля во время протестов погибли 22 активиста: Сергей Бондарев, Валерий Брезденюк, Виталий Васильцов, Вячеслав Веремий, Антонина Дворянец, Сергей Дидыч, Яков Зайко, Александр Капинос, Владимир Кищук, Андрей Корчак, Владимир Кульчицкий, Дмитрий Максимов, Владимир Наумов, Юрий Нечипорук, Александр Плеханов, Василий Прохорский, Виктор Прохорчук, Игорь Сердюк, Владимир Топий, Зураб Хурция, Сергей Шаповал. Также от тяжелой пневмонии и отравления вредными газами, полученных ранее на Грушевского, 18 февраля умер Максим Горошишин.

Хроника событий 19 февраля

Оборона Майдана продолжалась всю ночь. Против активистов Майдана использовали огнестрельное оружие и свето-шумовые гранаты. Многим протестующим подло стреляли прямо в спины.



В ответ от майдановцев в силовиков летели "коктейли Молотова" и брусчатка. Вокруг Майдана образовалась огненная баррикада.



Майдан при попытке зачистки / Фото Getty images

В ночь на 19 февраля вспыхнул Дом профсоюзов на Крещатике. Там находились раненые во время столкновений на Майдане активисты. Их срочно начали эвакуировать из помещения. Здание удалось потушить лишь утром 20 февраля, оно выгорело фактически дотла, было разрушено перекрытие между 4 и 5 этажами. На пепелище нашли тела 2 активистов – Александра Клитинского и Владимира Топия .





. Противостояние между силовиками и обороняющимися продолжалось. Палаточный городок дотла выгорел. Правоохранители вытеснили протестующих из части Майдана Независимости и заняли позицию возле монумента Независимости. В это время из громкоговорителей можно было услышать "предупреждение" о проведении "антитеррористической операции" в центре Киева.





От смертельных ранений, полученных на улицах Киева, 19 февраля погибли 6 активистов: Владимир Бойкив, Александр Клитинский, Юрий Пасхалин, Алексей Трофимов, Андрей Черненко, Виктор Швец. В этот же день в Хмельницком возле здания СБУ, откуда открыли стрельбу, погиб майдановец Дмитрий Пагор. Также на блокпосте активистов, который должен был помешать титушкам и силовикам добраться до Киева, на трассе Одесса – Киев был убит Виктор Чернец. Водитель неустановленного джипа, пробивавшего дорогу внутренним войскам, на огромной скорости сбил его.

Хроника событий 20 февраля – "Кровавый четверг"

Преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в дела Майдана. Всего от событий, которые происходили в центральной части города Киева во время Евромайдана, пострадало более 2 500 человек.По состоянию на ноябрь 2021 года Офис генпрокурора сообщал о процессуальном руководстве в 63 уголовных производствах, совершенных во время Революции Достоинства. Это более 3 500 эпизодов. В них сообщено о подозрении 128 лицам. В то же время в судах рассматривают 111 таких производств по обвинению 207 человек.

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В ночь на 20 февраля, несмотря на провозглашенное перемирие, столкновения в центре Киева не прекратились. Спецназовцы продолжали использовать водомет, а протестующие периодически поджигали петарды. Подступы к Майдану были перекрыты, а въезд в Киев частично заблокирован.





Утром части автобусов из западных областей удалось прорваться в Киев и с усилением на Майдане активизировались столкновения.





Первое выступление вверх по Институтской митингующие начали в 8:55. Активисты оттеснили силовиков к Октябрьскому дворцу. Именно за ним на холмах расположилось подразделение спецназовцев в черной форме с желтыми повязками. Оно открыло огонь на поражение.



Задачей силовиков, очевидно, было именно уничтожение активистов, ведь они целились именно в головы, область сердца и шеи.





Задачей силовиков, очевидно, было именно уничтожение активистов, ведь они целились именно в головы, область сердца и шеи. После гибели Александра Балюка, Георгия Арутюняна, Богдана Вайды, Максима Шимко в 9:05 – 9:07 люди отступили с Институтской, а через несколько минут начали второе наступление.





в 9:05 – 9:07 люди отступили с Институтской, а через несколько минут начали второе наступление. Силовики снова открыли огонь после небольшого отступления к верхней станции метро "Крещатик" на Институтской. Тогда смертельные ранения получили Игорь Пехенько, Богдан Сольчаник и Андрей Саенко.



Вид Майдана Независимости 20 февраля / Фото Getty images

Все происходило в какие-то считанные минуты – и в 9:10 и 9:11 на склонах и у лестницы в Октябрьский дворец спецназовцы смертельно ранили Виталия Коцюбу, Алексея Братушку и Богдана Илькива .





. Через 5 минут – с 9:16 до 9:21 – были убиты Василий Мойсей, Василий Аксенин, Иван Тарасюк. Далее пули попали в Игоря Дмитрива и Андрея Дигдаловича .





. В следующем временном промежутке до 9:29 утра погибли Назар Войтович, Иван Блёк, Сергей Байдовский, Андрей Мовчан, Сергей Кемский, Николай Дзявульский, Валерий Опанасюк, Анатолий Корнеев, Сергей Бондарчук, Игорь Костенко и Александр Щербанюк .





. Еще 20 майдановцев погибли в промежуток времени от 9:41 до 11:43. Среди них были: Эдуард Гриневич, Олег Ушневич, Анатолий Жаловага, Владимир Жеребный, Роман Вареница, Роман Точин, Юрий Паращук, Игорь Ткачук, Владимир Зубенко, Иван Пантелеев, Устим Голоднюк, Роман Гурик, Евгений Котляр, Николай Панькив, Александр Царёк, Владимир Чаплинский, Иосиф Шилинг, Виктор Чмиленко, Александр Храпаченко, Леонид Полянский и Виталий Смоленский.



В голубом шлеме – еще живой Устим Голоднюк / Фото Сергея Кузминых

Большинство из павших этой волны расстрелов пытались оттянуть вниз к Майдану тела собратьев. Для своей защиты они использовали самодельные деревянные или металлические щиты, а также щиты, ранее отбитые у силовиков. На головах имели пластиковые шлемы, которые, к сожалению, не могли защитить их от боевых пуль.



Активист с носилками пытается добраться до раненых собратьев / Фото Getty images

Ближе к 12:00 выстрелы прекратились, а силовики оставили позиции. На некоторых других локациях Майдана рядовые бойцы внутренних войск начали сдаваться майдановцам. Также к полудню стало известно, что утром погибли или были смертельно ранены 47 человек.





После обеда протестующие вновь заняли Украинский дом и вошли в Октябрьский дворец. Там еще находились 20 бойцов внутренних войск. То были в основном солдаты срочной службы, их взяли в плен.





Во второй половине дня были открыты все станции метро, кроме центральных. Тогдашний исполняющий обязанности главы КГГА Макеенко заявил о выходе из "Партии регионов".

Последним погибшим в тот день стал киевлянин Владимир Мельничук . Около 17:00 пуля снайпера прошила ему шею. Мужчина стоял без всякой защиты на террасе Октябрьского дворца и как раз разговаривал по телефону с мамой.





в тот день стал киевлянин . Около 17:00 пуля снайпера прошила ему шею. Мужчина стоял без всякой защиты на террасе Октябрьского дворца и как раз разговаривал по телефону с мамой. Всего 20 февраля погибли и получили смертельные ранения 48 человек и 4 силовиков.

Днем 20 февраля исполняющий обязанности главы МВД Виталий Захарченко заявил, что из-за нападений на силовиков со стороны "экстремистов" он подписал указ о выдаче правоохранителям огнестрельного оружия.

До Небесной Сотни также вошли павшие до 18 – 20 февраля, а также умершие после этих трагических событий герои:

Павел Мазуренко, Юрий Вербицкий, Михаил Жизневский, Сергей Нигоян, Роман Сеник, Виктор Хомяк, Александр Бадера, Богдан Калиняк, Сергей Синенко, Давид Кипиани, Андрей Цепун, Богдан Илькив, Александр Подрыгун, Игорь Бачинский, Михаил Костышин, Владислав Зубенко, Артем Мазур, Тарас Слободян, Василий Шеремет, Иван Наконечный, Ольга Бура, Василий Аксенин, Дмитрий Чернявский, Петр Гаджа, Анатолий Нечипоренко, Михаил Якубенко, Юрий Сидорчук, Александр Гриценко, Виктор Орленко, Роман Пятковский, Тарас Бильчук.

Что было дальше?

Уже вечером 20 февраля на экстренное заседание собралась Верховная Рада. Нардепы приняли постановление "Об осуждении применения насилия, которое привело к гибели людей". В тот же день силовиков начали выводить из города, а на улицах Киева и других областных центров появились патрули самообороны и местных жителей.

Через день на Майдане прощались с погибшими. Когда гробы с героями Небесной Сотни под "Пливе кача..." несли до последней баррикады вдоль Крещатика, Янукович и его приспешники в спешке собирали вещи и бежали из Украины.



Люди чтят память Небесной Сотни на Майдане / Фото Getty images

Дальше было установление новой коалиционной власти, представители Самообороны взяли под контроль Киев, революция добегала до своего победного, хоть с горьким вкусом, конца.

Казалось бы, после ужаса 18 – 20 февраля обновленная Украина и украинцы должны начинать жить по-новому. Желательно счастливее. Точно достойно. Так и происходит. Правда со "счастливее" – до сих пор проблемы.

В конце февраля в украинский Крым заходят "зеленые человечки" Путина. Россия аннексирует полуостров и набивает его под завязку оружием. Затем, используя своих марионеток, захватывает часть Донецкой и Луганской областей, развязывает войну. И война продолжается до сих пор. К застывшим в камне портретам Небесной Сотни добавляются портреты новых героев. Их счет идет на тысячи.

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А дальше происходит катастрофа MH17, Иловайск, оборона Донецкого аэропорта, Дебальцево, захват украинских кораблей Россией в Азовском море, постоянные аресты и увеличение политических заключенных в оккупированном Крыму и на Донбассе. А на 9 году войны Россия бряцает на границах оружием и угрожает продолжить свой кровавый разбой в Украине.

Впрочем, есть важное "но": украинцы изменились и о них теперь вряд ли можно сказать словами из пословицы "моя хата с краю...". Эти страшные времена научили нас объединяться, отстаивать собственное достоинство и свободу и не изменять идеалам павших героев. Та болезненная, страшная, необъятная жертва не была напрасной и никогда – никогда не будет. Однажды утром Украина проснется в своей счастливой, мирной жизни, с Крымом и с Донбассом.