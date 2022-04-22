Аналогичное решение было принято относительно отхода от Луганска, из которого на тот момент сбежали почти все боеспособные подразделения коллаборантов, а ВСУ вошли в город.

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Линия Мажино-2014

Речь идет не только о Луганске и Донецке, но и о пригородах и других населенных пунктах, каждый из которых представлял собой сплошную бетонную промку.

Если бы не все эти преступные действия, Луганск и Донецк оставались бы под контролем ВСУ и выбить их оттуда было бы невозможно, как невозможно сегодня выбить защитников "Азовстали". Взять штурмом цитадельные сооружения "Лугансктепловоза", Луганского машиностроительного и станкостроительного заводов, Донецкого металлургического завода, "Изоляции", Донецкого металлопрокатного завода было бы невозможно, учитывая, что "киборги" успешно бились пол года в каркасно-стекольном ДАП. И не было бы никаких "Л/ДНР".

Кто виноват

В 2020 году Александр Турчинов в "Антиподах" сказал мне, что решение о беспрепятственном выходе боевиков Гиркина было принято высшим политическим руководством страны.

Я так понимаю, что это касается и Луганска. Считаю, что нужно дать надлежащую правовую оценку этим действиям.

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