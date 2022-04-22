Аналогічне рішення було ухвалене щодо відходу від Луганська, з якого на той момент повтікали майже всі боєздатні підрозділи колаборантів, а ЗСУ увійшли в місто.

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Лінія Мажино-2014

Йдеться не тільки про Луганськ та Донецьк, а й про передмістя та інші населені пункти, кожен з яких являв собою суцільну бетонну промку.

Якби не всі ці злочинні дії, Луганськ та Донецьк залишалися б під контролем ЗСУ і вибити їх звідти було б неможливо, як неможливо сьогодні вибити захисників "Азовсталі". Взяти штурмом цитадельні споруди "Луганськтепловозу", Луганського машинобудівного та верстатобудівного заводів, Донецького металургійного заводу, "Ізоляції", Донецького металопрокатного заводу було б неможливо, враховуючи що "кіборги" успішно билися пів року у каркасно-скляному ДАПі. І не було ніяких "Л/ДНР".

Хто винен

У 2020-му Олександр Турчинов в "Антиподах" сказав мені, що рішення щодо безперешкодного виходу бойовиків Гіркіна було ухвалене вищим політичним керівництвом країни.

Я так розумію, що це стосується і Луганська. Вважаю, потрібно дати належну правову оцінку цим діям.

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