Героически обезвредили танк, бросив гранату: ТрО показало уникальные кадры

Украинские защитники продолжают мужественно противостоять российскому врагу. Каждый день они рискуют своими жизнями, чтобы как можно быстрее приблизить нашу победу.

ТрО показала кадры героического обезвреживания вражеского танка

Бойцы территориальной обороны также поражают своим героизмом в борьбе с русскими захватчиками. Они наносят им значительные потери в живой силе и военной технике. Так, украинские воины показали уникальные кадры боя в поселке Камышеваха, что в Запорожской области.

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Один из украинских защитников проявил незаурядный героизм – заскочил на танк и забросил гранату прямо в люк российского танка. Таким образом, воин обезвредил вражескую технику.

По информации Страткома Вооруженных Сил Украины, бой украинских солдат с российской армией состоялся 30 – 31 мая. Отважным воином оказался Сергей Сосюра, боец 131 батальона ТрО.

Кроме того, в этом бою обычные парни-тровцы поджарили два танка российской армии.

Военнослужащий обезвредил российский танк: смотрите видео

Свежие потери врага по состоянию на 3 июня

Вооруженные Силы Украины не покладая рук уничтожают войска русского агрессора, пришедшие без всякого приглашения на украинскую землю. Всего за 100 дней полномасштабного вторжения нашим защитникам удалось ликвидировать 30 950 кафиров. Потери врага выглядят так:

личного состава – около 30 950 (+100 за последние сутки) лиц ликвидировано;

танков – 1367 (+4) единиц,

боевых бронированных машин – 3366 (+12) единиц,

артиллерийских систем – 675 (+14) единиц,

РСЗО – 207 единиц,

средств ПВО – 95 (+1) единиц,

самолетов – 210 единиц,

вертолетов – 175 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 535 (+14),

крылатых ракет – 121 (+1),

кораблей /катеров – 13 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2329 (+4) единиц,

специальной техники – 51 единица.

Также в Генеральном штабе ВСУ отмечают, что больше потерь за прошедшие сутки враг понес на Бахмутском направлении.

При этом в Генштабе ВСУ подчеркивают, что эти цифры приблизительны. Поскольку активные боевые действия продолжаются по разным направлениям, поэтому оценить ситуацию потерь врага точно – невозможно.

Обратите внимание – 100 дней полномасштабной войны: смотрите видео