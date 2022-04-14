Героическим спасателям, ежедневно рискующим жизнью, вручили награды

Каждый день работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям рискуют своей жизнью, спасая других. Они проявляют особый героизм во время войны.

Поэтому было принято решение вручить им ведомственные заслуги. 13 апреля это сделал заместитель Министра внутренних дел Евгений Енин вместе с руководством ГСЧС.

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Спасателям вручили награды

Спасатели проводят огромную работу под пулями и снарядами. Они делают это для того, чтобы показать миру страшную правду о последствиях российской агрессии в Украине.

Герои-спасатели точно заслуживают наград, не каждый решится на такие поступки.

Пусть наша Неопалимая Купина защищает всех наших специалистов пресс-служб, которые своим тяжелым трудом и смелостью каждый день приближают нашу общую победу!

– заявили в МВД Украины.

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