Героическое сопротивление Украины дало возможность Западу дать отпор России: обзор иноСМИ

24 марта, через месяц после полномасштабного российского вторжения в Украину, в Брюсселе состоятся два важных для нашего государства саммита.

На внеочередной встрече глав государств и правительств НАТО, к которой присоединится и президент Владимир Зеленский, будут говорить о поддержке, которую Альянс оказывает и планирует оказывать нашему государству. А на саммите лидеров государств ЕС, к которой присоединится американский президент Джо Байден, речь пойдет о скоординированном ответе трансатлантического сообщества на российскую агрессию. Как мировые СМИ оценивают позиции основных участников этих встреч?

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США

В редакционной статье Wall Street Journal "не время колебаться в отношении Украины", авторы утверждают, что западные страны должны отплатить за украинское мужество и повысить уровень поддержки Киева уже на ближайшем саммите НАТО.

Члены редколлегии WSJ указывают на исключительные достижения украинских военных и сил территориальной обороны, которые не дали российским захватчикам реализовать ни одну из своих целей и сделали очень маловероятным достижение этих целей в будущем.

К слову, на четвертой неделе украинского сопротивления авторы призывают западные правительства расследовать, почему их разведка так переоценила способность российских войск захватить Украину. Как предполагают авторы, пессимистичные данные разведки отказали администрацию Байдена от больших поставок оружия накануне российского вторжения, поэтому теперь этим вопросом должны заняться в Конгрессе.

Как бы там ни было, россияне продолжают кампанию бомбардировок и блокады украинских городов, готовясь к длительной осаде. Путинские силы пытаются сломить боевой дух украинцев, а также хотят разрушить решимость НАТО, угрожая ядерной эскалацией и побуждая миллионы украинцев искать безопасности в странах Запада.

Авторы статьи предостерегают команду президента Байдена и страны НАТО от любого давления на украинского президента в сложившихся обстоятельствах. Вместо этого основным приоритетом, по их мнению, должно быть повышение поставок оружия для Киева – особенно средств противовоздушной обороны, способных сбивать ракеты большой дальности и высотные самолеты.

Более того лидеры (стран НАТО – 24 канал) должны отказаться от каких-либо разговоров о переговорах с Путиным, если только речь не идет о полном выводе российских войск из Украины. Если же Путин откажется, то Западу нужно причинять максимальную боль России, чтобы показать всем, к чему приводит военная агрессия против соседних стран. О снятии санкций также не может идти и речи, пока Путин не выведет танки и не признает права Украины на свою независимость.

Украинцы заслужили право самостоятельно определять, с какими уступками здесь готовы мириться. Как пишут члены редколлегии Wall Street Journal, Зеленский снял вопрос членства Украины в НАТО с повестки дня, но дал понять, что любые территориальные уступки перед Россией недопустимы. Запад должен прислушаться к позиции Зеленского и не призывать президента Украины принимать какие-то другие условия.

Наконец, авторы указывают, что героическое сопротивление Украины дало возможность Западу дать отпор России и показать авторитарным правительствам, как демократии объединяются ради праведного дела. "Сейчас не время колебаться", утверждают в Wall Street Journal, намекая на крылатое высказывание Маргарет Тэтчер о необходимости выбить войска Саддама Хусейна из Кувейта в 1990 году.

Чего ожидать от Великобритании?

Накануне двух Брюссельских саммитов, редакционный коллектив издания The Guardian написал о своих ожиданиях относительно роли Соединенного Королевства в реагировании на российскую агрессию. В отличие от Джо Байдена премьер-министр Борис Джонсон, который пришел к власти на лозунгах Брексита и изо всех сил пытается вести автономный от Европы внешнеполитический курс, получил приглашение лишь на саммит в штаб-квартире НАТО. На саммите ЕС, где будет согласовываться консолидированный ответ Запада на российскую агрессию, Британия представлена не будет.

Последствия войны / Фото Umit Bektas

В этом The Guardian обвиняют лично премьера Джонсона, который несмотря на то, что активно поддерживает Украину перед лицом российской угрозы, не отступил от раздельной риторики в стиле Брексита. Так, в своих недавних речах британский премьер сравнил украинское вооруженное сопротивление с борьбой британцев за выход из Европейского Союза, утверждая, что в обоих случаях речь идет об обретении свободы. Такая аналогия неуместна по мнению авторов, ведь для президента, как и для лидеров бывших стран-членов Варшавского договора, ЕС и НАТО – это неразрывные понятия.

В редакции отмечают, что солидарность и единство стран ЕС, которое было бесспорным в начале войны, сейчас находится под угрозой. Балтийские государства и Польша поддерживают самую жесткую линию санкций против Кремля. Однако Германия выступает против эмбарго на энергетические поставки из России, которые могут ослабить экономику европейских стран. Участие Британии в саммите могло бы изменить расстановку сил, но раздельная риторика Джонсона не обеспечила ему места за столом переговоров.

Что может предложить Германия?

Из-за указанных расхождений в позициях стран ЕС, коллектив авторов из The Guardian не имеет высоких ожиданий относительно решения, которое примут на Европейском саммите. Они делают прогноз, что в совместном заявлении по результатам переговоров будут изложены условия, при которых страны ЕС применят более жесткие меры против России. При этом конкретных решительных действий пока ожидать не стоит.

В правительстве Германии реальность войны осознают так же четко, как и на улицах Берлина, куда каждый день прибывают до 10 000 украинских беженцев. Канцлер ФРГ Олаф Шольц уже назвал российское вторжение поворотным моментом (Zeitenwende) для внешней политики Германии. Чтобы доказать, что это не пустые слова, правительство канцлера анонсировало повышение оборонных расходов до уровня 2% ВВП (по сравнению с 1.5% в 2021 году), а также согласовало поставки 1 000 противотанковых и 500 зенитных ракет для Украины.

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Однако чтобы доказать, что заявления Олафа Шольца действительно знаменуют "поворотный момент", ему придется преодолеть сразу три вызова, как пишет The Economist. Нужно обеспечить реализацию провозглашенного курса, укоренить его в стратегическую философию Германии и обеспечить постоянную поддержку этого курса среди немецких избирателей.

Что касается первого вызова, то текущее состояние Бундесвера может потребовать значительно больше инвестиций, чем на это готовы в Берлине. По оценкам The Economist, именно лишь "заполнение пробелов" с амуницией и военными запчастями обойдется бюджету в 20 миллиардов евро. Не говоря уже о закупке дорогостоящих бомбардировщиков, развитии сил пехоты и возможностей в киберпространстве.

Усложнять реализацию этого курса также будет энергетическая политика Германии. В результате российской агрессии немцы уже отказались от проекта "Северный поток-2" и объявили о строительстве дополнительных терминалов сжиженного природного газа в скорейшие сроки. В Берлине даже разработали экстренные планы действий на случай полного отключения российских газовых поставок. И хотя некоторые исследователи считают такой сценарий подъемным для немецкой экономики, к подобным планам скептически настроены чиновники.

В конце концов Олаф Шольц должен обеспечить постоянную поддержку своего плана избирателями. На сегодня 61% немцев поддерживают отмену импорта российских энергоресурсов, а около 50% выступают за возврат обязательного призыва. И хотя эти настроения могут измениться в будущем, но идея, что энергетическая взаимозависимость обеспечит мир, уже не будет такой популярной.

Для немцев вступление в эпоху конфронтации предполагает переосмысление нового времени. Вторжение Путина в Украину разрушило российско-немецкие связи, строившиеся после завершения Холодной войны. Но, как сказал канцлер Шольц, приняв эти изменения, немцы смогут доказать, что мир и безопасность последних тридцати лет – это больше, чем историческое исключение.