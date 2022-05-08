Соответствующее видео обнародовал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. Российские оккупанты были шокированы.

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Невероятный героизм защитников Мариуполя

Захватчики начали пользоваться особо циничной тактикой: стали использовать эвакуацию для усиления собственных позиций. Защитники Мариуполя все поняли и приготовили несколько мин для россиян.

Еще один интересный случай произошел до начала режима тишины перед первой волной эвакуации гражданских людей с территории "Азовстали".

Украинские военные резко выскочили на двух танках за пределы "Азовстали", чтобы забрать еще один танк, который стоял снаружи. У них все получилось. Оккупанты были удивлены. Они вообще такого не ожидали.

Земной поклон нашим защитникам Мариуполя. Мы все в невыплатном долгу у них,

– написал Петр Андрющенко.

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Защитники Мариуполя нуждаются в помощи

Сейчас на территории "Азовстали" находится около 500 раненых украинских военных, которых нет возможности лечить. Украинские власти призвали ООН помочь эвакуировать защитников. Однако там ответили, что не могут взять на себя такую ответственность.

6 мая неравнодушные зарегистрировали петицию с требованием начать эвакуацию всех гражданских и военных, находящихся на "Азовстали". Там сейчас особенно сложная ситуация с едой и медикаментами.

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1 мая, когда было известно об эвакуации первой группы гражданских, оккупанты начали стрелять по "Азовстали", хотя объявили режим тишины.

Уже 2 мая в результате бомбардировки завода погибли 2 гражданских женщины.

4 мая российские оккупанты прорвались на территорию "Азовстали". Связь с защитниками Мариуполя временно пропала. Однако уже вечером командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил, что продолжаются напряженные бои.

Защитники Мариуполя до сих пор держатся. Впрочем, ситуация с каждым днем все труднее. Россияне стреляют по заводу из всего оружия, которое только имеют. По данным СМИ, сейчас в Мариуполе находятся около 2 тысяч российских военных. Остальных перебросили на Восток Украины.

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