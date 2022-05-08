Відповідне відео оприлюднив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Російські окупанти були шоковані.

Важливо Здається, я опинився в якомусь пекельному реаліті-шоу, – захисник Маріуполя "Волина"

Неймовірний героїзм захисників Маріуполя

Загарбники почали користуватися особливо цинічною тактикою: стали використовувати евакуацію для посилення власних позицій. Захисники Маріуполя все зрозуміли й приготували кілька мін для росіян.

Ще один цікавий випадок стався до початку режиму тиші перед першою хвилею евакуації цивільних людей із території "Азовсталі".

Українські військові різко вискочили на двох танках за межі Азовсталі, щоб забрати ще один танк, який стояв назовні. У них все вийшло. Окупанти були здивовані. Вони взагалі на таке не сподівалися.

Земний уклін нашим Захисникам Маріуполя. Ми всі у невідплатному боргу у них, – написав Петро Андрющенко.

Як захисники Маріуполя замінували позиції: відео від радника мера Маріуполя

Захисники Маріуполя потребують допомоги

Наразі на території "Азовсталі" перебуває близько 500 поранених українських військових, яких нема як лікувати. Українська влада закликала ООН допомогти евакуювати захисників. Однак там відповіли, що не можуть взяти на себе таку відповідальність.

6 травня небайдужі зареєстрували петицію з вимогою розпочати евакуацію усіх цивільних та військових, які перебувають на "Азовсталі". Там зараз особливо складна ситуація з їжею та медикаментами.

Штурм Азовсталі: важлива інформація

1 травня, коли було відомо про евакуацію першої групи цивільних, окупанти почали стріляти по "Азовсталі", хоча оголосили режим тиші.

Вже 2 травня внаслідок бомбардування заводу загинули 2 цивільні жінки.

4 травня російські окупанти прорвалися на територію "Азовсталі". Зв’язок із захисниками Маріуполя тимчасово пропав. Однак вже ввечері командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявив, що тривають напружені бої.

Захисники Маріуполя досі тримаються. Утім, ситуація з кожним днем все важча. Росіяни стріляють по заводу з усієї зброї, яку тільки мають. За даними ЗМІ, зараз в Маріуполі перебуває близько 2 тисяч російських військових. Решту перекинули на Схід України.

До теми – постріли на "Азовсталі" можуть глушити під час параду у Маріуполі: дивіться відео