Готовил убийство "известного человека" и сжег авто Герою Украины: СБУ снова поймала агента ФСБ

Агент ФСБ готовил заказное убийство в Киеве и сжег авто Герою Украины в его день рождения. СБУ и Нацполиция уже задержали предателя, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Им оказался 33-летний мобилизованный, который ранее самовольно покинул воинскую часть и начал работать на Россию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Агента поймали по горячим следам

Мужчина в 2021 году из оккупированного Крыма переехал на подконтрольную правительству территорию Украины. После начала полномасштабного вторжения России его мобилизовали, но он самовольно покинул воинскую часть. Впоследствии – вернулся, и через некоторое время был освобожден.

СБУ обратила внимание на предателя, когда тот находился в СЗЧ и искал "легких денег" в телеграмм-каналах.

После вербовки, в июне 2025 года агент приехал в Киев и выполнил "тестовое задание" – поджег несколько авто Сил обороны. В частности, Герой Украины, офицер Нацгвардии потерял свой автомобиль в день своего 25-летия, как рассказали в Киевской городской прокуратуре.

Затем предатель должен был провести разведку одной из воинских частей в столице.

Фигурант арендовал квартиру вблизи военного здания. Затем устроился курьером сервиса доставки, чтобы скрыто следить за периметром оборонного объекта,

– рассказали в СБУ.

Далее предатель должен был совершить заказное убийство. Он получил от куратора координаты тайника, где был пистолет Макарова и 50 патронов к нему.

"Заказчики поджога передали мужчине пистолет, чтобы в дальнейшем дать ему более сложную задачу – убить какого-то известного человека. Впрочем, до этого дело не дошло, поскольку подозреваемый объяснил, что лично никого из чиновников не знает", – рассказали в прокуратуре.

СБУ сработала на опережение и задержала злоумышленника по горячим следам после поджога авто. В его временном жилье нашли пистолет и телефон.

Агенту уже сообщили о подозрении. Мужчина сейчас находится под стражей без права внесения залога.