Ним виявився 33-річний мобілізований, який раніше самовільно покинув військову частину і почав працювати на Росію. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ.

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Агента зловили по гарячих слідах

Чоловік у 2021 році з окупованого Криму переїхав на підконтрольну уряду територію України. Після початку повномасштабного вторгнення Росії його мобілізували, але він самовільно залишив військову частину. Згодом – повернуся, та за деякий час був звільнений.

СБУ звернула увагу на зрадника, коли той перебував в СЗЧ та шукав "легких грошей" у телеграм-каналах.

Після вербування, у червні 2025 року агент приїхав до Києва і виконав "тестове завдання" – підпалив декілька авто Сил оборони. Зокрема, Герой України, офіцер Нацгвардії втратив свій автомобіль у день свого 25-річчя, як розповіли в Київській міській прокуратурі.

Потім зрадник мав провести розвідку однієї з військових частин у столиці.

Фігурант орендував квартиру поблизу військової будівлі. Потім влаштувався кур'єром сервісу доставки, щоб приховано стежити за периметром оборонного об'єкта,

– розповіли в СБУ.

Далі зрадник мав здійснити замовне вбивство. Він отримав від куратора координати схрону, де був пістолет Макарова та 50 набоїв до нього.

"Замовники підпалу передали чоловіку пістолет, щоб надалі дати йому більше складне завдання – вбити якусь відому людину. Втім, до цього справа не дійшла, оскільки підозрюваний пояснив, що особисто нікого з високопосадовців не знає", – розповіли в прокуратурі.

СБУ спрацювала на випередження і затримала зловмисника по гарячих слідах після підпалу авто. У його тимчасовій оселі знайшли пістолет і телефон.

Агенту уже повідомили про підозру. Чоловік наразі перебуває під вартою без права внесення застави.