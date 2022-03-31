"Гетман перевернулся в гробу": россияне возле памятника Хмельницкому выложили свечой букву Z

Враг продолжает провокацию в украинских городах. В частности, во временно оккупированном Мелитополе возле памятника гетману Богдану Хмельницкому появились рашистские символы.

Об этом 24 каналу эксклюзивно сообщил корреспондент из Запорожья. По его словам, говорится о буквах Z, которые оккупанты выложили свечами.

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Ветер мешал оккупантам провести провокацию

Журналист рассказал, что оккупанты проводят смешные акции, пытаясь хоть что-то показать своему начальству. К примеру, в Мелитополе сначала пошли к памятнику Богдану Хмельницкому и возложили туда цветы.

Гетман перевернулся в гробу, наверное, в это время. Еще они под памятником Богдану Хмельницкому зажгли свечи и выложили из них свою фашистскую букву Z,

– отметил он.

Однако оркам ничего не удавалось, ведь ветер постоянно задувал свечи, а они постоянно зажигали, вспомнил запорожский корреспондент. "Слышно, как они говорят: "Давай еще раз попытаемся. Зажжем". Такие идеологические мероприятия проводятся на оккупированных территориях", – подчеркнул он.

Напомним, что Мелитополь, что в Запорожской области, сейчас находится под временной оккупацией россиян. Там уже появилась самопровозглашенный глава Галина Данильченко, а в самом городе уже перестали работать украинская мобильная связь и интернет.