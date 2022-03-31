Про це 24 каналу ексклюзивно повідомив кореспондент із Запоріжжя. За його словами, мовиться про літери Z, які окупанти виклали свічками.

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Вітер заважав окупантам провести провокацію

Журналіст розповів, що окупанти проводять смішні акції, намагаючись хоч щось показати своєму начальству. Наприклад, у Мелітополі спочатку пішли до пам'ятника Богдану Хмельницькому і поклали туди квіти.

Гетьман перевернувся у труні, мабуть, у цей час. Ще вони під пам'ятником Богдану Хмельницькому запалили свічки й виклали з них свою фашистську букву Z,

– зазначив він.

Проте оркам нічого не вдавалось, адже вітер постійно задував свічки, а вони постійно запалювали, пригадав запорізький кореспондент. "Чути, як вони кажуть: "Нумо іще одну спробу. Запалимо". Такі ідеологічні заходи проводять на окупованих територіях", – підкреслив він.

Нагадаємо, що Мелітополь, який у Запорізькій області, зараз перебуває під тимчасовою окупацією росіян. Там уже з'явилась самопроголошена очільниця Галини Данильченко, а у самому місті вже перестав працювати український мобільний зв'язок та інтернет.