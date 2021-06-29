Кто-то застрял на уровне старших классов, – Гетманцев о стычке Тищенко и Куницкого
Источник:24 канал
"Слуга народа" Даниил Гетманцев отреагировал на конфликт своих коллег – Николая Тищенко и Александра Куницкого – которые подрались в столовой Верховной Рады. Данил Гетманцев считает, что это поведение на уровне старших классов.
Он добавил, что штрафы за такое поведение – не выход из ситуации. Надо решать конфликт в рамках регламента или уголовного кодекса.
К теме Драки не было, – Тищенко о стычке со "слугой" Куницким в столовой Рады
"Штрафовать депутатов? Если ума нет решать (проблему – 24 канал) без драк – пусть дерутся", – считает Гетманцев.
По его словам, это вопрос личностного развития.
"Ты бьешься в школе. В старших классах бьешься, но немного меньше, а когда поступаешь в университет, то понимаешь, что некоторые вещи лучше решать словами, чем конкретными действиями в лицо своего оппонента. Когда идешь на работу – убеждаешься в этом окончательно", – объяснил Гетманцев.
Кто-то остался на уровне старших классов. Надо просто развиваться, читать книги и все будет хорошо,
– добавил нардеп.
Гетманцев прокомментировал драку Тищенко и Куницкого: видео
Конфликт Тищенко и Куницкого: коротко
- Инцидент произошел 29 июня в столовой Рады. Тищенко заявил, что это не была драка. Он считает, что его коллега "хайповал".
- Нардеп Александр Дубинский рассказал о вероятной причине нападения. По мнению Куницкого, все из-за его разоблачительных материалах о схемах поборов с моряков.
- Видео стычки можно посмотреть здесь.