Госбюджет-2023: когда его примут в первом чтении

Верховная Рада в ближайшее время в первом чтении примет закон о государственном бюджете на 2023 год. Закон будет рассмотрен по упрощенной процедуре.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, принятие закона в первом чтении ожидается на следующей неделе.

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Истекли сроки подачи поправок

Гетманцев напомнил, что в ночь на 2 октября истекли сроки подачи поправок в законопроект. Председатель Комитета ВР по вопросам финансов не назвал количество поправок, но подчеркнул, что из-за войны в Украине их будет значительно меньше.

Деньги идут на армию, "социалку" и на те программы по восстановлению нашей инфраструктуры и экономики, которые предусматриваются бюджетом. Предмета для дискуссий нет, поэтому в этом году госбюджет будет рассмотрен по упрощенной процедуре. Уже на следующей неделе мы ожидаем его принятия в первом чтении,

– рассказал Гетманцев.

Что известно о бюджете на 2023 год

Кабинет Министров Украины 13 сентября одобрил проект Государственного бюджета на 2023 год, после чего документ зарегистрировали в Верховной Раде.

Приоритет бюджета-2023 – оборона и безопасность нашей страны. Второй приоритет – социальные программы. В частности, 50% из всех средств планируется выделить на безопасность и оборону.

Президент Владимир Зеленский и глава правительства Денис Шмыгаль сказали, что военные расходы Украины в 2023 году по проекту бюджета составят более триллиона гривен.

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