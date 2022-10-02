Про це в ефірі телемарафону розповів голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцева. За його словами, прийняття закону в першому читанні очікується на наступному тижні.

До теми Долар по 50 гривень: чому уряд очікує такий курс

Закінчилися строки подачі поправок

Гетманцев нагадав, що в ніч на 2 жовтня закінчилися строки подачі поправок до законопроєкту. Голова Комітету ВР з питань фінансів не назвав кількість поправок, але наголосив, що через війну в Україні їх буде значно менше.

Гроші йдуть на армію, "соціалку" і на ті програми з відновлення нашої інфраструктури та економіки, які передбачаються бюджетом. Предмету для дискусій немає, саме тому цього року держбюджет буде розглянутий за спрощеною процедурою. Вже наступного тижня ми очікуємо його прийняття в першому читанні,

– розповів Гетманцев.

Що відомо про бюджет на 2023 рік

Кабінет міністрів України 13 вересня схвалив проєкт Державного бюджету на 2023 рік, після чого документ зареєстрували у Верховній Раді.

Пріоритет бюджету-2023 – оборона та безпека нашої країни. Другий пріоритет – соціальні програми. Зокрема, 50% з усіх коштів планують виділити на безпеку та оборону.

Президент Володимир Зеленський та глава уряду Денис Шмигаль сказали, що військові витрати України у 2023 році за проєктом бюджету становитимуть понад трильйон гривень.

Може зацікавити – Милованов розповів, що чекати економіці України: дивіться відео