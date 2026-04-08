Найти иглу в пустыне: ЦРУ спасло сбитого пилота в Иране благодаря секретной технологии

Центральное разведывательное управление США использовало новейшую технологию под названием "Ghost Murmur" ("Призрачный шепот"), чтобы найти и спасти американского летчика, сбитого на юге Ирана.

Об этом говорится в материале The New York Post.

Читайте также Мир накрывает дефицит топлива: как авиакомпании урезают полеты из-за войны в Иране

Как работает новейшая технология?

По словам источников, этот секретный инструмент использует квантовую магнитометрию для выявления электромагнитного "отпечатка" сердцебиения человека и сочетает эти данные с искусственным интеллектом, который отфильтровывает сигнал от фоновых помех.

Это стало первым применением технологии в полевых условиях.

Это как услышать голос на стадионе, только этот стадион – тысячи квадратных миль пустыни. При правильных условиях, если ваше сердце бьется – мы вас найдем,

– пояснил источник.

Как сообщил президент США Дональд Трамп, ЦРУ смогло подтвердить местонахождение пилота с расстояния 40 миль (64 километра).

Это как найти иголку в стоге сена,

– сказал он и добавил, что роль ЦРУ в этой операции была решающей.

Сообщается, что один из двух пилотов истребителя F-15E скрывался в горном ущелье в течение двух дней после того, как его самолет был сбит на прошлой неделе. Хотя пилот активировал аварийный маяк, его точная локация оставалась неизвестной.

Решающим моментом стало именно применение системы "Ghost Murmur".

Обычно такие сигналы можно зафиксировать только в больнице с помощью датчиков, расположенных на теле. Однако развитие квантовой магнитометрии – в частности сенсоров на основе микродефектов в синтетических алмазах – позволило выявлять их на значительно большем расстоянии.

В то же время, как отмечают специалисты, технология не является универсальной: она лучше всего работает в отдаленных местах с минимальными препятствиями и требует значительного времени для обработки данных.

Что известно о сбитых самолетах США?