17-летняя девушка погибла в пожаре в общежитии: что известно о трагедии на Харьковщине

В Змиеве вспыхнуло 5-этажное общежитие. Жителей дома эвакуировали. Впрочем, не обошлось и без жертв.

Сегодня, 10 августа, незадолго до 15:00 спасатели получили сообщение о пожаре в общежитии. Горела комната на 3-м этаже. Огонь охватил площадь 18 квадратных метров.

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Пыталась спастись самостоятельно

Чрезвычайники установили, что в коридоре 3-го этажа и этажами выше есть сильное задымление. Поэтому сразу было принято решение об эвакуации людей. Во время проведения разведки в задымленном коридоре спасатели обнаружили тело погибшей 17-летней девушки. Она пыталась выйти сквозь дым наружу, но получила смертельное отравление угарным газом.

Пожарные вывели на свежий воздух 9 жителей дома. Пожар удалось локализовать в 15:20 и потушить полностью в 16:16. Причина его возникновения устанавливается.

Последствия пожара в Змиеве / Фото ГСЧС

Напомним, что в Одесской области нашли тело пропавшей без вести 13-летней девочки, которая нырнула в Дунай.