Работа западных спецслужб или внутренние угрозы: Денисенко назвал версии гибели дочери дугина

Поздно вечером 20 августа в подмосковье взорвался автомобиль, в котором находилась дочь идеолога "русского мира" александра дугина дарья. У россии сейчас есть несколько версий того, кто причастен к взрыву.

Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он добавил, что, безусловно, целью была не она, а ее отец.

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Работа западных спецслужб

Денисенко отметил, что доминантной версией в россии является то, что это коллективная работа западных спецслужб. И почему-то достаточно широко упоминаются именно французские спецслужбы.

"Они сейчас пытаются рассказать о том, что на их территории Западные спецслужбы уничтожают "русский мир", – заметил советник министра.

Внутренние угрозы

По словам Денисенко, другая версия состоит в том, что дугина хотели убрать свои же. Она сейчас распространяется по неофициальным каналам информации.

дугин в последнее время достаточно активно критиковал позицию путина по ситуации на Донбассе и вообще по поводу войны в Украине. Собственно говоря, он требовал уничтожения всех украинцев и говорил, что российская армия неактивно воюет против украинцев,

– подчеркнул советник министра.

Поэтому, по его мнению, эта смерть была необходима, чтобы закрыть рот противникам кремля. И российские власти в дальнейшем могли делать то, что и раньше.

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