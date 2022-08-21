Работа западных спецслужб или внутренние угрозы: Денисенко назвал версии гибели дочери дугина
Поздно вечером 20 августа в подмосковье взорвался автомобиль, в котором находилась дочь идеолога "русского мира" александра дугина дарья. У россии сейчас есть несколько версий того, кто причастен к взрыву.
Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он добавил, что, безусловно, целью была не она, а ее отец.
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Работа западных спецслужб
Денисенко отметил, что доминантной версией в россии является то, что это коллективная работа западных спецслужб. И почему-то достаточно широко упоминаются именно французские спецслужбы.
"Они сейчас пытаются рассказать о том, что на их территории Западные спецслужбы уничтожают "русский мир", – заметил советник министра.
Внутренние угрозы
По словам Денисенко, другая версия состоит в том, что дугина хотели убрать свои же. Она сейчас распространяется по неофициальным каналам информации.
дугин в последнее время достаточно активно критиковал позицию путина по ситуации на Донбассе и вообще по поводу войны в Украине. Собственно говоря, он требовал уничтожения всех украинцев и говорил, что российская армия неактивно воюет против украинцев,
– подчеркнул советник министра.
Поэтому, по его мнению, эта смерть была необходима, чтобы закрыть рот противникам кремля. И российские власти в дальнейшем могли делать то, что и раньше.
Денисенко назвал версии гибели дочери дугина: смотрите видео
Взрыв авто с дочерью дугина: что известно
- 20 августа в одинцовском районе московской области взорвался джип, в котором находилась дочь дугина. Водитель авто и она погибли.
- В Офисе Президента Украины отреагировали на это. Михаил Подоляк отметил, что Украина никакого отношения к этому не имеет.
- российский политолог Аббас Галлямов рассказал, что россияне не могут обвинить в этом украинские спецслужбы. Иначе возникнут вопросы эффективности режима в самой россии.