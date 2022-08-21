Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він додав, що, безперечно, ціллю була не вона, а її батько.
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Робота західних спецслужб
Денисенко зазначив: домінантною версією в росії є те, що це колективна робота західних спецслужб. І чомусь достатньо широко згадуються саме французькі спецслужби.
"Вони зараз намагаються розповісти про те, що на їхній території Західні спецслужби знищують "рускій мір", – зауважив радник міністра.
Внутрішні погрози
За словами Денисенка, інша версія полягає в тому, що дугіна хотіли прибрати свої ж. Вона зараз шириться неофіційними каналами інформації.
дугін останнім часом достатньо активно критикував позицію путіна щодо ситуації на Донбасі та загалом щодо війни в Україні. Власне кажучи, він вимагав знищення всіх українців і говорив, що російська армія неактивно воює проти українців,
– наголосив радник міністра.
Тому, на його думку, ця смерть була необхідною, щоб закрити рота противникам кремля. І російська влада надалі могла робити те, що й раніше.
Денисенко назвав версії загибелі доньки дугіна: дивіться відео
Вибух авто з донькою дугіна: що відомо
- 20 серпня в одинцовському районі московської області вибухнув джип, в якому перебувала донька дугіна. Водій авто і вона загинули.
- В Офісі Президента України відреагували на це. Михайло Подоляк зазначив, що Україна жодного стосунку до цього не має.
- російський політолог Аббас Галлямов розповів, росіяни не можуть звинуватити в цьому українські спецслужби. Інакше виникнуть запитання ефективності режиму в самій росії.