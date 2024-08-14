Дочь Фарион рассказала, кто и как ее охраняет

При жизни экс-депутат Ирина Фарион постоянно получала угрозы, но никогда не пользовалась охраной. После гибели языковеда ее дочери предоставили защиту.

София Семчишин рассказала, что она постоянно находится в сопровождении гражданской охраны.

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Дочь Фарион сопровождают охранники

После убийства Ирины Фарион ее дочери предоставили защиту. Теперь она перемещается не сама, а в сопровождении мужчин в форме. Женщина отметила, что уже привыкла к такой жизни. Она добавила, что имеет еще дополнительную защиту – Божий.

Напомним, что 19 июля во Львове возле собственного дома была застрелена языковед, общественный и политический деятель Ирина Фарион. Пуля попала ей в висок. Через неделю после трагедии правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 18-летний Вячеслав Зинченко, который мог быть причастен к неонацистским движениям. Сейчас по решению суда парень два месяца будет находиться в СИЗО.

Родители юноши не верят в его вину. Они уверяют, что тот был патриотом, хотел учиться на оператора БпЛА и никогда не высказывал негативные мысли о погибшей языковедке.