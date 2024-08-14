Софія Семчишин розповіла, що вона постійно перебуває у супроводі цивільної охорони.

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Доньку Фаріон супроводжують охоронці

Після вбивства Ірини Фаріон її доньці надали захист. Тепер вона переміщується не сама, а у супроводі чоловіків у формі. Жінка зазначила, що вже звикла до такого життя. Вона додала, що має ще додатковий захист – Божий.

Нагадаємо, що 19 липня у Львові біля власного будинку була застрелена мовознавиця, громадська та політична діячка Ірина Фаріон. Куля потрапила їй у скроню. Через тиждень після трагедії правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 18-річний В'ячеслав Зінченко, який міг бути причетний до неонацистських рухів. Нині за рішенням суду хлопець два місяці перебуватиме у СІЗО.

Батьки юнака не вірять у його провину. Вони запевняють, що той був патріотом, хотів вчитися на оператора БпЛА та ніколи не висловлював негативні думки про загиблу мовознавицю.