28 ноября во Львове решили изменить название улицы Технической, посвятив ее языковеду Ирине Фарион. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Львовский городской совет.

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Что известно об изменении названия улицы в честь Ирины Фарион

Это решение поддержали 43 депутата во время заседания городского совета.

Новая улица расположена в Галицком районе города. Она начинается от улицы Матейко и тянется до перекрестка с улицами Устияновича и Библиотечной. Как отметил депутат Любомир Мельничук, нынешняя улица Ирины Фарион соединяет студенческий кампус Львовской политехники с парком Ивана Франко и территорией Львовского университета.

Ранее в городе уже установили мемориальные таблицы в честь Ирины Фарион: одна из них украшает дом на улице Масарика, где она жила, другая – фасад львовского лицея №75, в котором училась языковед.

Как погибла Ирина Фарион