28 листопада у Львові вирішили змінити назву вулиці Технічної, присвятивши її мовознавиці Ірині Фаріон. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Львівську міську раду.

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Що відомо про зміну назви вулиці на честь Ірини Фаріон

Це рішення підтримали 43 депутати під час засідання міської ради.

Нова вулиця розташована в Галицькому районі міста. Вона починається від вулиці Матейка та тягнеться до перехрестя з вулицями Устияновича та Бібліотечною. Як зазначив депутат Любомир Мельничук, теперішня вулиця Ірини Фаріон сполучає студентський кампус Львівської політехніки з парком Івана Франка і територією Львівського університету.

Раніше в місті вже встановили меморіальні таблиці на честь Ірини Фаріон: одна з них прикрашає будинок на вулиці Масарика, де вона мешкала, інша – фасад львівського ліцею №75, в якому навчалася мовознавиця.

Як загинула Ірина Фаріон