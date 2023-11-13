Четверо за два дня: оккупанты в Мариуполе жалуются на гибель работников "полиции" и ФСБ

Российских захватчиков в Мариуполе волнуют погибшие за последние несколько дней так называемые оккупационные "полицейские" и работники российского ФСБ. Враги жалуются, что за последние несколько дней уже 4 убитых.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что своими словами враги подтвердили гибель российского "полицейского" в больнице. Успешно взорвали врага 10 ноября.

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Как враги жалуются на потери в Мариуполе

Утро начинаем с хороших новостей. Российские ресурсы подтверждают не только подрыв автомобиля российского полицейского, но его гибель в больнице. Прекрасная новость,

– объяснил советник мэра.

Он добавил, что не менее хорошим является то, что произошло увеличение счета "россияне VS МСпротив" в пользу сопротивления Мариуполя.

В свою очередь враги посетовали, что:

одного так называемого работника "полиции" взорвали 10 ноября в его же машине. Впоследствии в больнице он скончался;

в течение 10 – 11 ноября в Мариуполе убили двух полицейских и одного ФСБшника – их застрелили. Одного – снайпер, двух других – убили выстрелом в затылок.



Оккупанты жалуются на гибель своих же в Мариуполе / Скриншот из вражеских телеграм-каналов

Полицейского в Мариуполе взорвали

Петр Андрющенко рассказал, что 10 ноября в Мариуполе на проспекте Металлургов взорвали машину одного из так называемых правоохранителей оккупационного корпуса. В сети писали, что "подарок" ему передали активисты сопротивления по случаюдня полиции в России.

Сами же российские пропагандисты писали, что в городе просто якобы горел автомобиль. То есть оккупантам понадобилось несколько дней, чтобы наконец-то рассказать, что в машине взорвался так называемый их "полицейский", который и впоследствии погиб в больнице.

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