Сегодня, 23 августа, исполняется год со дня смерти нескольких ключевых лидеров ЧВК "Вагнера" – ее владельца Евгения Пригожина и основателя Дмитрия Уктина. Они погибли в авиакатастрофе, вероятно, в результате взрыва на борту.

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Численность вагнеровцев стремительно падает

Со времени гибели лидеров группа "Вагнера" значительно раздробилась, и многие высокопоставленные представители, оставшиеся в живых, покинули организацию.

Андрей "Седой" Трошев, ранее занимавший должность генерального директора группы "Вагнера", стал частью Министерства обороны России. Предполагается, что он вошел в состав ЧВК "Редут", которому было поручено создать отряды "добровольческого корпуса" для участия в войне против Украины.

Также Александр "Ратибор" Кузнецов, ранее командовавший 1-м штурмовым отрядом ЧВК "Вагнера", стал частью чеченского спецназа "Ахмат". Борис "Зомби" Нижевенок, ранее руководивший 3-м штурмовым отрядом "Вагнера", в мае 2024 года возглавил новое подразделение "Восток-V".

Согласно информации от британской разведки, многие ветераны "Вагнера" покинули группу, следуя за этими и другими бывшими ее руководителями.

По сравнению с пиковой численностью состава около 50 тысяч человек в 2023 году, "Вагнер" теперь, скорее всего, сохраняет около 5 тысяч человек в своих остаточных формированиях в Беларуси и Африке,

– отмечают в Минобороны Великобритании.

Что известно об уничтожении Пригожина