Сегодня, 23 августа, исполняется год со дня смерти нескольких ключевых лидеров ЧВК "Вагнера" – ее владельца Евгения Пригожина и основателя Дмитрия Уктина. Они погибли в авиакатастрофе, вероятно, в результате взрыва на борту.
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Численность вагнеровцев стремительно падает
Со времени гибели лидеров группа "Вагнера" значительно раздробилась, и многие высокопоставленные представители, оставшиеся в живых, покинули организацию.
Андрей "Седой" Трошев, ранее занимавший должность генерального директора группы "Вагнера", стал частью Министерства обороны России. Предполагается, что он вошел в состав ЧВК "Редут", которому было поручено создать отряды "добровольческого корпуса" для участия в войне против Украины.
Также Александр "Ратибор" Кузнецов, ранее командовавший 1-м штурмовым отрядом ЧВК "Вагнера", стал частью чеченского спецназа "Ахмат". Борис "Зомби" Нижевенок, ранее руководивший 3-м штурмовым отрядом "Вагнера", в мае 2024 года возглавил новое подразделение "Восток-V".
Согласно информации от британской разведки, многие ветераны "Вагнера" покинули группу, следуя за этими и другими бывшими ее руководителями.
По сравнению с пиковой численностью состава около 50 тысяч человек в 2023 году, "Вагнер" теперь, скорее всего, сохраняет около 5 тысяч человек в своих остаточных формированиях в Беларуси и Африке,
– отмечают в Минобороны Великобритании.
Что известно об уничтожении Пригожина
- 23 августа 2023 года стало известно, что самолет, принадлежавший Евгению Пригожину, упал в России. На борту находилось 10 человек – все погибли. Известно, что там погиб сам Пригожин и его "правая рука" Дмитрий Уткин.
- Предполагают, что самолет с Пригожиным сбили ракетой класса "земля-воздух", выпущенной с территории России.
- Президент Владимир Зеленский прокомментировал уничтожение Пригожина. Он подчеркнул, что Украина к этому непричастна и намекнул, кто именно это сделал.