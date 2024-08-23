Сьогодні, 23 серпня, виповнюється рік від дня смерті кількох ключових лідерів ПВК "Вагнера" – її власника Євгена Пригожина та засновника Дмитра Уктіна. Вони загинули в авіакатастрофі, ймовірно, внаслідок вибуху на борту.

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З часу загибелі лідерів група "Вагнера" ​​значно роздробилася, і багато високопоставлених представників, що залишилися живими, залишили організацію.

Андрій "Седой" Трошев, який раніше обіймав посаду генерального директора групи "Вагнера", став частиною Міністерства оборони Росії. Передбачається, що він увійшов до складу ПВК "Редут", якому було доручено створити загони "добровольчого корпусу" для участі у війні проти України.

Також Олександр "Ратібор" Кузнєцов, який раніше командував 1-м штурмовим загоном ПВК "Вагнера", став частиною чеченського спецназу "Ахмат". Борис "Зомбі" Нижевенок, який раніше керував 3-м штурмовим загоном "Вагнера", у травні 2024 року очолив новий підрозділ "Схід-V".

Згідно з інформацією від британської розвідки, багато ветеранів "Вагнера" ​​залишили групу, слідуючи за цими та іншими колишніми її керівниками.

Порівняно з піковою чисельністю складу близько 50 тисяч осіб у 2023 році, "Вагнер" тепер, швидше за все, зберігає близько 5 тисяч осіб у своїх залишкових формуваннях у Білорусі та Африці,

– зазначають у Міноборони Британії.

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