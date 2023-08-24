Про це Президент України заявив під час спільної з лідером Португалії Марсело Ребелу де Соуза пресконференції у Києві. Разом з тим, Зеленський підкреслив, що ця ситуація "у якомусь сенсі допоможе", передає 24 Канал.
Усе про інцидент Падіння літака і загибель Пригожина: все, що відомо про катастрофу з вагнерівцями
"Всі усвідомлюють, хто причетний"
Під час спільної конференції журналісти поставили питання щодо загибелі Пригожина у Росії. Зеленський заявив, що Україна не має жодного стосунку до загибелі Пригожина.
Коментуючи смерть Пригожина, президент також пожартував щодо літаків – мовляв, Україна зверталася до світу, але не такої підтримки очікувала. Зеленський вважає, що у якомусь сенсі такі події також допоможуть нашій країні.
Коли Україна зверталась до країн світу щодо літаків – ми не це мали на увазі… Ми не причетні до цієї ситуації, це точно. Я думаю, всі усвідомлюють, хто причетний,
– відреагував на авіатрощу Зеленський.
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Радник міністра оборони Юрій Сак в коментарі ВВС заявив, що загибель Пригожина, якщо це дійсно сталося, це хороша новина для України.
"Одним терористом менше, що означає більше нестабільності в Росії. Знову ж таки, це ще одна ознака того, що Росія стає провальною державою, якою править терорист, який боїться власного народу", – заявив він.
На думку Сака, будь-які події, що роблять Росію слабшою, лише посилюють Україну.
Як коментують смерть Пригожина
- Президент США Джо Байден заявив, що не здивований тим, що сталося. Він наголосив, що ще не ознайомився із подіями, які сталися у Росії, проте згодом у Білому домі повідомили, що проінформували Байдена й уважно стежать за ситуацією.
- У Росії на офіційному рівні не коментували смерть Пригожина. Проте джерела, близькі до Путіна, також не здивовані загибеллю ватажка вагнерівців. У Кремлі говорять, що заколот Пригожина не могли "просто пробачити", тому, ймовірно, його могли ліквідувати.
- Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що збити літак з Пригожиним міг наказати особисто Путін. Експерти стверджують, що це "є публічною спробою відновити своє домінування та помститися за приниження", яке відчував російський диктатор після заколоту Пригожина 23 червня 2023 року.