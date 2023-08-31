Аналитики предположили, что Кремль обеспокоен симпатиками "Вагнера", и именно поэтому пытался отвлечь внимание от похорон Пригожина.

Смотрите также Путин боится даже мертвого Пригожина: похороны превратили в спецоперацию

Как Кремль превратил в спецоперацию смерть Пригожина

Прежде всего, аналитики из института изучения войны отметили, что российские власти предприняли несколько попыток замолчать или запутать сообщения о похоронах Пригожина. По их мнению, это свидетельствует о том, что Кремль остается озабоченным привлекательностью Пригожина в России и среди поклонников "Вагнера" даже после его смерти. Вероятно, именно поэтому русские федеральные каналы в основном проигнорировали похороны Пригожина.

В ISW также наблюдали, как некоторые российские телеграмма-каналы безосновательно предполагали, что Пригожин выжил в авиакатастрофе. Аналитики считают, что это может быть не простой теорией заговора, а информационной операцией, направленной на то, чтобы переполнить российское информационное пространство ложными сообщениями и отвлечь внимание от похорон.

К слову, один из российских "военкоров" утверждал, что к нему обратились "агрессивные" рекламодатели, попросившие его продвигать несколько телеграмм-каналов, преувеличивавших тему гибели руководства "Вагнера", как он сказал, "почти в оскорбительной форме".

Он отказался продвигать эти каналы, поскольку Кремль и российские государственные СМИ уже закрыли эту тему. Однако тогда один из рекламодателей обвинил его в поддержке мятежа и том, что он выступает против президента России и российской конституции.

Аналитики отмечали, что этот инцидент свидетельствует как минимум о том, что российские "военкоры" саморецензируют свои дискуссии о смерти Пригожина и освещают эту тему по образцу Кремля.

Кроме того, по мнению специалистов, указанный случай также может подтвердить гипотезу о том, что определенные российские социальные медиа пытаются захватить российское информационное пространство или же российские власти пытаются выявить другие известные "ультранационалистические голоса", которые могут пропагандировать неповиновение режиму или военным. вязать их определенным образом с Пригожиным.

Как хоронили Пригожина