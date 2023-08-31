Аналітики припустили, що Кремль стурбований симпатиками "Вагнера", і саме тому намагався відвернути увагу від похорону Пригожина.

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Як Кремль перетворив на спецоперацію смерть Пригожина

Передусім аналітики з інституту вивчення війни зазначили, що російська влада зробила кілька спроб замовчати або заплутати повідомлення про похорон Пригожина. На їхню думку, це свідчить про те, що Кремль залишається стурбованим привабливістю Пригожина в Росії та серед прихильників "Вагнера" навіть після його смерті. Ймовірно, саме тому російські федеральні канали в основному проігнорували похорон Пригожина.

В ISW також спостерігали, як деякі російські телеграм-канали безпідставно припускали, що Пригожин вижив в авіакатастрофі. Аналітики вважають, що це може бути не простою теорією змови, а інформаційною операцією, спрямованою на те, щоб переповнити російський інформаційний простір неправдивими повідомленнями й відвернути увагу від самого похорону.

До слова, один із російських "воєнкорів" стверджував, що до нього звернулися "агресивні" рекламодавці, які попросили його просувати кілька телеграм-каналів, які перебільшували тему загибелі керівництва "Вагнера", як він сказав, "майже в образливій формі".

Він відмовився просувати ці канали, оскільки Кремль і російські державні ЗМІ "вже закрили цю тему". Однак тоді один з рекламодавців звинуватив його в підтримці заколоту і в тому, що він виступає проти президента Росії і російської конституції.

Аналітики відзначали, що цей інцидент свідчить щонайменше про те, що російські "воєнкори" саморецензують свої дискусії про смерть Пригожина і висвітлюють цю тему за зразком Кремля.

Крім того, на думку фахівців, вказаний випадок також може підтвердити гіпотезу про те, що певні російські соціальні медіа намагаються захопити російський інформаційний простір або ж російська влада намагається виявити інші відомі "ультранаціоналістичні голоси", які можуть пропагувати непокору режиму або військовим, і пов'язати їх певним чином з Пригожиним.

Як ховали Пригожина