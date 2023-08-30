Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер, зауваживши, що смерть Пригожина демонструє, що так званої ПВК "Вагнера" більше не існує.

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Вагнерівці були одним із найбоєздатніших підрозділів Росії. Хоча вони використовували абсолютно звірячу тактику – закидували позиції трупами. Та тепер на цьому угрупованні можна поставити крапку.

Зрозуміло, що знищення Пригожина не обійшлося без ФСБ та інших представників режиму. Тому немає особливої різниці дізнаватися офіційну причину авіакатастрофи. Зрозуміло, хто був до цього причетний. А чи це була ракета С-300, чи вибухівка – другорядне питання.

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Похорон перетворили на спецоперацію

Як зауважив Зільбер, зрозуміло, що в Пригожина були свої прихильники. Переважно це маргінали, але режим боїться навіть їх.

Режим боїться навіть мертвого Пригожина. Тому похорон перетворили у спецоперацію. Імітували на 3 різних кладовищах. Напевно, хотіли глянути, чи збереться народ,

– зауважив Зільбер.

Сумнівно, що прихильники Пригожина зможуть організувати опозиційну силу проти режиму Путіна. Однак спроба заколоту від власника "Вагнера" може у майбутньому надихнути інших людей на таку ж спробу перевороту. Але вони повинні мати належну військову силу.

Натомість ПВК "Вагнера" більше не буде. Їх спробують замінити іншими "приватними військовими компаніями". Сумнівно, що "Вагнер" відновлять, адже Пригожин все ж був ефективним керівником, який хотів на цьому заробляти гроші. Чи зможе режим знайти аналогічну людину – сумнівно. Хоча різні африканські активи "Вагнера" однозначно на когось перепишуть.

Знищення Пригожина: коротко